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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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غنيم: قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات المحرك الرئيسي للإقتصاد العالمي

قطاع الإتصالات وتكنولوجيا
قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أكد الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الإتحاد العربي للتحول الرقمي، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والإتصالات هو المحرك الرئيسي للإقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن حجم الإستثمارات في قطاع الإتصالات وصل إلى أكثر من 5.1 تريليون دولار.

قال عبد الوهاب غنيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن قطاع الإتصالات في مصر يشارك في معدل النمو في الدولة بما يقترب من 8%.

 

وتابع  نائب رئيس الإتحاد العربي للتحول الرقمي، أن وسائل التكنولوجيا تساهم في تواصل الحكومات في العالم مع المواطنين سهلت من إتخاذ القرارات السياسية الهامة

 

سرعة الإنترنت

وأشار عبد الوهاب غنيم إلى أن القيادة السياسية عملت على تطوير البنية التحتية للتكنولوجيا الرقمية، عن طريق استخدام كابلات الأللياف الضوئية بدلا من النحاسية، واطلاق القمر الصناعي “طيبة 1”، إضافة إلى تطوير سرعة الإنترنت.

الإتحاد العربي للتحول الرقمي تكنولوجيا المعلومات الاتصالات مصر البنية التحتية

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