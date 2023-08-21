الغرف التجارية: شراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص للاهتمام بملف الصادرات

أكد دكتور علاء عز، أمين عام إتحاد الغرف التجارية، أن هناك شراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص، مع الاهتمام بالتصدير، وفقا لما وجه به الرئيس السيسي.

وقال علاء عز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، إن هناك توجها لزيادة المحاور التي تصل لأفريقيا، مؤكدا أنه سيكون هناك اهتمام بالربط بين مصر وأفريقيا، مما سيعمل على زيادة تصدير المنتجات المصرية للقارة الأفريقية.

جذب الاستثمارات

وتابع أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن وزير التجارة والصناعة كان في زيارة لتركيا، للعمل على جذب الاستثمارات من خلال الصادرات المصرية.