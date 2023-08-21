الأهلي يدعو سيد عبد الحفيظ لحفل التتويج ببطولتي الدوري وأفريقيا

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن دعوة سيد عبد الحفيظ لحضور حفل التتويج ببطولة الدوري.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الأهلي يقرر دعوة سيد عبد الحفيظ لحفل التتويج ببطولة الدوري وإفريقيا الذي سيقام في الأيام المقبلة ".



وكان وجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الشكر لمدير الكرة سيد عبد الحفيظ بعد سنوات طويلة خدم خلالها منظومة الفريق الأول لكرة القدم بكل إخلاص وأمانة وبذل قصارى جهده وحقق مع كل عناصر منظومة العمل العديد من الإنجازات المحلية والقارية.

وجاء قرار الاستغناء عن خدمات مدير الكرة سيد عبد الحفيظ خلال اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي المشرف العام على الكرة في الأهلي الجمعة الماضي مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وفي حضور حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي.

سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، تمت الإطاحة به ثلاث مرات من منصبه منذ التحاقه بالجهاز الفني للمارد الأحمر.