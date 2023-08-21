في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

في واقعة تعد غريبة من نوعها أثار مقطع فيديو تم تداوله عل نطاق واسع الكثير من الجدل فقد عاقبت الشرطة الأسترالية سائقا متهورا لقيادته لسيارته وذلك بسرعة كبيرة.

وقد تمكنت الشرطة من القبض على تلك السائق وهو لسيارة من نوع "هولدن أوت"، وقد كان يقود مركبته بسرعة تعد هي الأعلى على الإطلاق في الشوارع الأسترالية، وذلك بواقع 253 كيلومترا في الساعة.

وحسبما ذكر موقع "أي بي سي" الأسترالي، تعد قيمة تلك السيارة حوالي 20 ألف دولار، وقد كان السائق يقودها بسرعة كبيرة على الطريق السريع بين الشمال والجنوب في واترلو كورنر.

وأما عقابا على قيادته بمثل هذه السرعة، فقد قررت الشرطة أن تقوم بسحق المركبة وتحطيمها أما تعليقا على القرار الذي قد اتخذته الشرطة، قال أحد المسؤول دارين فليه أن المركزقد نفذ عملية تحطيم السيارة كانذار لكلا من يفكر في القيادة بسرعة.