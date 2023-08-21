عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

في واقعة غريبة من
في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهورا بطريقة غير متو

في واقعة تعد غريبة من نوعها أثار مقطع فيديو تم تداوله عل  نطاق واسع الكثير من الجدل فقد عاقبت الشرطة الأسترالية سائقا متهورا لقيادته لسيارته وذلك بسرعة كبيرة.

وقد تمكنت الشرطة من القبض على تلك السائق وهو لسيارة من نوع "هولدن أوت"، وقد كان يقود مركبته بسرعة تعد هي الأعلى على الإطلاق في الشوارع الأسترالية، وذلك بواقع 253 كيلومترا في الساعة.

وحسبما ذكر موقع "أي بي سي" الأسترالي، تعد  قيمة تلك السيارة حوالي 20 ألف دولار، وقد كان السائق يقودها بسرعة كبيرة على الطريق السريع بين الشمال والجنوب في واترلو كورنر.

وأما عقابا على قيادته بمثل هذه السرعة، فقد قررت الشرطة أن تقوم بسحق المركبة وتحطيمها أما تعليقا على القرار الذي قد اتخذته الشرطة، قال أحد المسؤول  دارين فليه أن  المركزقد نفذ عملية تحطيم السيارة كانذار لكلا من يفكر في القيادة بسرعة.

مقطع فيديو الشوارع الأسترالية تحطيم السيارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ ..تفاصيل

صفقة من العيار الثقيل.. الأهلي مهتم بالتعاقد مع مهاجم الهلال السعودي

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

موضوعات متعلقة

مقطع فيديو لن تصدقه لاقتحام سيارة لصالون حلاقة..شاهد

مع ارتفاع درجة الحرارة.. موضة جديدة للملابس الواقية من الشمس| تعرف عليها

أكثر من 34 جثة مقطعة وموضوعة بأكياس بلاسيتيك في المكسيك.. تفاصيل

امرأة تثير الجدل بفقدانها لوزنها الزائد وتخليها عن عادة غير متوقعة.. تعرف عليها

مقطع فيديو لفتاة تقوم بصيد بعض الثعابين من سقف المنزل بأستراليا.. شاهد

سيدة تثير الجدل باحتفالها بعيد ميلادها الـ90 بطريقة غير متوقعة

تحذير لأولياء الأمور من تحد جديد على تيك توك.. التفاصيل كاملة

في عز الحر.. إطلالة ميجان ماركل تثير استغراب المتابعين

ترشيحاتنا

5 كروت رابحة.. زيلينسكي يعلن نتائج لقائه مع رئيس الوزراء اليوناني |تفاصيل

برلماني: لا خسائر بشرية في انهيار حوض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط

لتجنب تكرار الكارثة.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء.. فيديو

معهد فنى صحى 80.4% الذكاء الاصطناعى 81.6% التجارة65 %.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ ..تفاصيل

وزير الري: نعمل على تطوير منظومة توزيع المياه في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البصل جوليان ده يطلع إيه؟.. منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا

لعشاء مختلف.. طريقة عمل صينية التوست  المخبوز

مقطع فيديو لن تصدقه لاقتحام سيارة لصالون حلاقة..شاهد

مع ارتفاع درجة الحرارة.. موضة جديدة للملابس الواقية من الشمس| تعرف عليها

فيديو

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

600 كيلو قلبت السوق .. توقعات بإنخفاض الذهب في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ