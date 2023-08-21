نمو الناتج المحلي "صفر".. اقتصاد ألمانيا يتعرض لكارثة خلال الربع الثالث

توقع البنك المركزي الألماني "بوندسبنك"، اليوم الأثنين، استمرار ركود اقتصاد ألمانيا خلال الربع الثالث بسبب ضعف الطلب من الخارج وارتفاع الفائدة.

وبحسب تقديرات أولية، بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الألماني "صفر" خلال الربع الثاني من 2023، وتشير تقديرات البنك المركزي الألماني إلى احتمال أن يظل دون تغيير خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر المقبل.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة بلومبرج، نقلا عن أحدث تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد، أنه من المرجح أن ترتفع أسعار الغاز في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، وتظل مرتفعة حتى عام 2027 على الأقل.

وأوضحت بلومبرج، أنه استنادا إلى الأسعار الآجلة في نهاية يونيو، قد ترتفع أسعار الغاز بالجملة إلى حوالي 50 يورو (54.62 دولار) لكل ميجاوات ساعة قبل موسم التدفئة. ومن المتوقع أن تظل مرتفعة خلال السنوات الأربع المقبلة، ما لم يتم اتخاذ تدابير طارئة إضافية.

وتعهدت الوزارة الاقتصاد الألمانية، بمواصلة مراقبة التطورات في أسواق الغاز من أجل الاستعداد للتعامل مع المشاكل المحتملة التي قد تنشأ مع ارتفاع الأسعار.