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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موجة حارة شديدة وطويلة تضرب فرنسا ..درجات حرارة قياسية

حرارة عالية تشهدها
حرارة عالية تشهدها مناطق عدة بالعالم

من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء، في فرنسا، في أشد درجات الحرارة التي تضرب البلاد في الأجزاء الجنوبية منها،  حيث ستتجاوز الحرارة 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت)، وفق ما ذكرت صحف فرنسية.

بموجب ذلك،وضعت السلطات الصحية 50 من أصل 96 قسمًا في فرنسا، في ثاني أعلى مستوى تحذير من الحرارة، مع توقع وضع بعض المناطق في الفئة الحمراء في الأيام المقبلة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الفرنسية ميتيو فرانس "قد يتم تحطيم بعض الأرقام القياسية، لا سيما يوم الثلاثاء في وادي الرون مع توقع  درجات تتراوح بين 40-42 درجة مئوية ".

وأضافت أن موجة الحر "شديدة وطويلة " و "خاصة في أواخر الموسم الحار"، مع وجود فترة من الضغط المرتفع تخلق "قبة حرارية" فوق البلاد.

بعد صيف خانق من درجات حرارة قياسية وحرائق غابات في عام 2022، لم تشهد فرنسا في الغالب حرارة مرتفعة كتلك التي مرت بفرنسا، وحصلت على درجات حرارة نموذجية هذا العام، بعيدًا عن الحرارة الشديدة التي اجتاحت جنوب أوروبا في يوليو.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن درجات الحرارة المرتفعة الحالية هي الأكثر حرارة خلال الموسم.

توجه الكثير من الناس إلى حمامات السباحة البلدية أو النوافير أو الشاطئ للاسترخاء.
 

40 درجة 40 درجة مئوية 42 درجة أرقام القياسية أرصاد الجوية الأرصاد الجوية الوطنية الأيام المقبلة يومي الثلاثاء والأربعاء فرنسا

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