البنك الأهلي الكويتي - مصر ينفي كل ما تردد بخصوص المصرف المتحد

نفى البنك الأهلي الكويتي - مصر ما تردد بشأن اعتزام 3 بنوك عاملة بمصر منها الأهلي الكويتي - مصر إجراءات الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد التابع للبنك المركزي المصري .

وأكد البنك المركزي، أنه لا صحة للمعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافي للجهالة، مشيرًا إلى أن عملية البيع قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا.

وقال البنك في بيان اليوم، الإثنين، إنه طبقا للجدول الزمنى المحدد عملية الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين ستبدأ بنهاية سبتمبر القادم.

وأكد المركزي وجود اهتمام عدد من المؤسسات الدولية بشراء بنك المصرف المتحد، على أن يتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع في الوقت المناسب.

من جهة أخرى نفى اليوم بنك جريدى اجريكول فى مخاطبة رسمية للبورصة المصرية هذا الأمر.

وبالأمس نشر “صدى البلد”، أنه وسط حالة واضحة من التحفظ بين الاطراف الثلاثة المذكورة وهى بنوك المشرق والاهلى الكويتى وجريدى اجريكول بينما الطرف الرابع المصرف المتحد نفسه جاءت حالة التحفظ هو سيد الموقف بينما نفى بنك واحد الأمر تماما مؤكدا انه كلام عار من الصحة وفضل عدم ذكر اسمه .

والمقصود بالفحص النافي للجهالة هو تقييم مالي مفصل للوضع المالي الحالي في شركة أو مؤسسة ما و يتم تحليلها ويشمل قدرتها على تحقيق أرباح في المستقبل القريب .

والمصرف المتحد بنك صاحب سمعة طيبة على مدار السنوات الماضية وتم انشاءه في عام 2006 من خلال دمج 3 بنوك لم تستطع الصمود وأوشكت على الإفلاس وهي (المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد) ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.