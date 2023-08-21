عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محطته الأخيرة.. ماذا يفعل زيلينسكي في أثينا اليوم؟

كيرياكوس و زيلينسكي
كيرياكوس و زيلينسكي

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إلى أثينا في زيارة رسمية، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني، وسينضم لاحقًا إلى عشاء غير رسمي مع زعماء الاتحاد الأوروبي والبلقان، وفق ما ذكرت صحف أوروبية.


تعد اليونان داعمًا قويًا لأوكرانيا منذ التدخل الروسي، حيث قدمت المساعدات الإنسانية والأسلحة بما في ذلك مركبات المشاة القتالية وبنادق كلاشينكوف الهجومية والقاذفات والذخيرة.

قال زيلينسكي قبل الاجتماعات: " نسعى للقيام بكل ما يمكننا  معًا لحماية حياة الناس والحرية في وطننا الأوروبي المشترك".

وذكر "كل يوم نضيف قوة لدولتنا ولجنودنا وتعاوننا مع شركائنا".

يختتم الرئيس الأوكراني جولته الأوروبية  باليونان، بعد محطات سابقة في السويد وهولندا والدنمارك.

 

قالت الدنمارك وهولندا إنهما ستوفران طائرات أمريكية من طراز F-16 لتعزيز القوة الجوية في كييف التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، في الوقت الذي تواصل فيه شن هجوم مضاد طاحن ضد القوات الروسية.

يجتمع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع قادة البلقان حتى يوم الثلاثاء، وسيستضيف مأدبة عشاء غير رسمية مساء الإثنين بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.

 

وقال مكتب ميتسوتاكيس في بيان إن المشاركين الآخرين هم رؤساء صربيا ومولدوفا والجبل الأسود ورومانيا ، ورؤساء وزراء كوسوفو ومقدونيا الشمالية وبلغاريا وكرواتيا ، ورئيسة مجلس وزراء البوسنة والهرسك.

وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني إن التجمع يصادف الذكرى العشرين لقمة ثيسالونيكي عام 2003 التي تؤكد المنظور الأوروبي لدول غرب البلقان.
 

F-16 اتحاد الأوروبى أثينا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

صفقة من العيار الثقيل.. الأهلي مهتم بالتعاقد مع مهاجم الهلال السعودي

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

اشتراطات البناء 2023.. ضوابط جديدة لمنح التراخيص والتعلية تنتظر الموافقة.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

موجة حارة شديدة وطويلة تضرب فرنسا ..درجات حرارة قياسية

تحذير نيجيري: سيموت الناس إذا ظلت الحدود مع النيجر مغلقة

منزعج من الحروب.. قائد الجيش الأمريكي يلتقي البابا فرانسيس

اكتساب القوة.. تطلعات كبيرة لـ روسيا والصين من قمة بريكس بجنوب إفريقيا

طلب غريب من رئيس وزراء السويد بشأن طائرات إف 16

علامة تجارية شهيرة تغلق أبواب فروعها في روسيا.. تفاصيل

أوكرانيا توجه صفعة لروسيا بصفقة مع شركات كبرى

محاولة أخيرة.. وفد إيكواس يصل إلى النيجر لبحث آليات حل الأزمة

ترشيحاتنا

سوبر ماريا ماتت|قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا .. التفاصيل الكاملة

قبل القمة.. روسيا تحسم الجدل بشأن إنشاء عملة بريكس والتخلص من الدولار

استثمارات جديدة تؤمن مصر|شركة أجنبية تعتزم ضخ 1.4 مليار دولار خلال 2024

5 سيارات عائلية "زيرو" في مصر .. تبدأ من 250 ألف جنيه

مشهد مهيب.. آلاف الأقباط يشاركون في ختام "صوم العذراء" بدير درنكة |شاهد

أحمد سعد تعليقا على حفل ليلة الدموع: ادعولنا نقدر ننكد عليكم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البصل جوليان ده يطلع إيه؟.. منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا

لعشاء مختلف.. طريقة عمل صينية التوست  المخبوز

مقطع فيديو لن تصدقه لاقتحام سيارة لصالون حلاقة..شاهد

مع ارتفاع درجة الحرارة.. موضة جديدة للملابس الواقية من الشمس| تعرف عليها

فيديو

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

600 كيلو قلبت السوق .. توقعات بإنخفاض الذهب في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ