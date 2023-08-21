محطته الأخيرة.. ماذا يفعل زيلينسكي في أثينا اليوم؟

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إلى أثينا في زيارة رسمية، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني، وسينضم لاحقًا إلى عشاء غير رسمي مع زعماء الاتحاد الأوروبي والبلقان، وفق ما ذكرت صحف أوروبية.



تعد اليونان داعمًا قويًا لأوكرانيا منذ التدخل الروسي، حيث قدمت المساعدات الإنسانية والأسلحة بما في ذلك مركبات المشاة القتالية وبنادق كلاشينكوف الهجومية والقاذفات والذخيرة.

قال زيلينسكي قبل الاجتماعات: " نسعى للقيام بكل ما يمكننا معًا لحماية حياة الناس والحرية في وطننا الأوروبي المشترك".

وذكر "كل يوم نضيف قوة لدولتنا ولجنودنا وتعاوننا مع شركائنا".

يختتم الرئيس الأوكراني جولته الأوروبية باليونان، بعد محطات سابقة في السويد وهولندا والدنمارك.

قالت الدنمارك وهولندا إنهما ستوفران طائرات أمريكية من طراز F-16 لتعزيز القوة الجوية في كييف التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، في الوقت الذي تواصل فيه شن هجوم مضاد طاحن ضد القوات الروسية.

يجتمع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس مع قادة البلقان حتى يوم الثلاثاء، وسيستضيف مأدبة عشاء غير رسمية مساء الإثنين بحضور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.

وقال مكتب ميتسوتاكيس في بيان إن المشاركين الآخرين هم رؤساء صربيا ومولدوفا والجبل الأسود ورومانيا ، ورؤساء وزراء كوسوفو ومقدونيا الشمالية وبلغاريا وكرواتيا ، ورئيسة مجلس وزراء البوسنة والهرسك.

وقال مكتب رئيس الوزراء اليوناني إن التجمع يصادف الذكرى العشرين لقمة ثيسالونيكي عام 2003 التي تؤكد المنظور الأوروبي لدول غرب البلقان.

