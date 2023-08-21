محمد العتراوى مساعدًا لرئيس قطاع الناشئين بالمحلة

قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل تعيين الكابتن محمد العتراوى مساعدًا لرئيس قطاع الناشئين خلال المرحلة المقبلة .

ويأتي ذلك في إطار خطة تطوير قطاع الناشئين والتي بدأت بإجراء إختبارات علي أعلى مستوي من الشفافية وشارك فيها نجوم المحلة الكبار و يسند للعتراوي مهمة البحث عن الناشئين المميزين في المدن و المراكز و القري في محافظة الغربية والدقهلية .

وكان قد قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة أسامة خليل في وقت لاحق تعيين المهندس أحمد رمضان مديرا للتعاقدات خلال الموسم الحالى حيث عمل بهذا المنصب بنادى العبور و حاصل على دبلومة الإدارة الرياضية من الإتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " .