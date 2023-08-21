أحمد سعد تعليقا على حفل ليلة الدموع: ادعولنا نقدر ننكد عليكم

علق الفنان أحمد سعد على مشاركته في حفل ليلة الدموع، المقرر إحياؤه يوم الخميس 24 أغسطس الجاري.

ونشر أحمد سعد بوستر الحفل عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق قائلًا: إيه اليوم الغم ده.. وإيه الناس الحزينة دي.. ادعولنا إن شاء الله نقدر ننكد عليكو وتروحوا زعلانين.. يوم 24 أغسطس على مسرح بنش مارك.

وكشفت الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن تنظيمها حفل غنائي جديد، الخميس المقبل في جدة، تحت عنوان ليلة الدموع ، بمشاركة عدد كبير من المطربين المصريين.

ويضم الحفل عددا كبيرا من الفنانين الذين تميزوا بتقديم الأعمال الغنائية ذات الطابع الدرامي الحزين، وهم أحمد سعد وتامر عاشور وحمادة هلال وادم وطارق الشيخ وهيثم شاكر ومسلم، ومن المقرر اقامته يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، مع بدء طرح تذاكر الحفل للجمهور اليوم الاثنين.

كان المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، أعلن عن إقامة حفل جديد للفنان محمد الحلو، بعد نجاح حفل كاسيت 90، مؤخرا، بمشاركة نجوم جيل التسعينيات.