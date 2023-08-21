الانضمام لنادي بريكس يثير خلافا بين الأعضاء.. تفاصيل

بينما يجتمع قادة الدول الخمس ابتداءً من يوم الثلاثاء في قمة سنوية، هذه المرة في جوهانسبرج، فإن الطريقة التي يتعاملون بها مع الاختلافات قد تحدد ما إذا كانت المجموعة ستصبح تحالفًا جيوسياسيًا أو تظل تركز إلى حد كبير على القضايا المالية مثل الحد من هيمنة الدولار في الاقتصاد العالمي.

بحسب تحليل نشرته نيويورك تايمز، فإن مهمة إيجاد أرضية مشتركة تزداد صعوبة مع اشتداد المنافسة بين القوى العظمى بين بكين وواشنطن، مما يضع ضغوطًا على الدول الأخرى لاختيار أحد الجانبين. ومع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، أدى الصراع إلى اضطراب أسعار الغذاء والطاقة للعديد من البلدان الفقيرة التي يزعم أعضاء البريكس أنهم يمثلونها.

قال ستيف تسانغ، مدير معهد SOAS الصيني في لندن: "الصين في عهد شي تتطلع إلى استخدام بريكس لأغراضها الخاصة، لا سيما في توسيع نفوذها في الجنوب العالمي". "من غير المرجح أن تتماشى الهند معها لأن الاقتراح الصيني سيحول البريكس إلى شيء آخر - واحد يخدم المصالح الصينية في المقام الأول."

أعربت عشرات الدول عن اهتمامها بالانضمام إلى النادي. وهي تشمل دولًا تقع صراحةً في المعسكر الصيني، مثل إيران وبيلاروسيا، ودول عدم الانحياز مثل مصر وكازاخستان، مما يعكس الرغبة في التحوط بين الصين والولايات المتحدة في مواجهة الاستقطاب الجيوسياسي.

ستتصدر مسألة التوسع جدول أعمال القمة التي تستمر ثلاثة أيام، والتي سيحضرها شخصيًا الرئيس الصيني، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

من المتوقع أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بعد. وكان بوتين، المطلوب من قبل محكمة دولية اتهمته بارتكاب جرائم حرب، قد خطط في وقت سابق للحضور شخصيًا. وقرر رفض ذلك.

الصين، التي تتمتع بنفوذ كبير باعتبارها أكبر اقتصاد في المجموعة، سترغب في استخدام النادي لإظهار أن بكين لديها دائرة نفوذها الخاصة، بعد أن عقد الرئيس بايدن قمة عززت تحالفاتها الأسبوع الماضي مع اليابان وكوريا الجنوبية، وهما دولتان في الفناء الخلفي للصين.

تفضل بكين التوسع السريع في مجموعة البريكس، مما سيسمح أيضًا للصين بأن تجادل بأنها تحظى بدعم واسع النطاق من العالم النامي.

قال هنري هوياو وانغ، رئيس مركز الصين والعولمة في بكين: "الجنوب العالمي ليس سعيدًا بمحاولة مجموعة السبع تمثيلهم، لذا فهم يصوتون بأقدامهم للانضمام إلى البريكس".

أشارت الهند إلى أنها تفضل نهجًا أكثر حذرًا من شأنه أن يحد من قدرة بكين على استخدام نادي البريكس لمواجهة الغرب. سوف ترغب في تجنب إضعاف دورها لصالح الدول التي قد تختار الصين على الهند في أي صراع على النفوذ.

يعكس الاختلاف بين الهند والصين توترات أوسع وانعدام ثقة بين البلدين اللذين أشعلهما اشتباك حدودي قاتل في عام 2020 ومشاركة الهند في تجمع أمني مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا يسمى الرباعي.

أكدت الهند أنها منفتحة على توسيع البريكس من حيث المبدأ، لكنها تريد تطوير معايير لاتخاذ قرار بشأن أعضاء جدد، ولضمان أن تستند أي تغييرات إلى توافق في الآراء. وللبرازيل موقف مماثل بشأن قبول الأعضاء الجدد. وقال رئيس البرازيل لولا للصحفيين هذا الشهر "إذا امتثلوا للقواعد التي نضعها، فسنقبل دخولهم".

قال مسؤول حكومي برازيلي إن بعض المتطلبات التي يُرجح مناقشتها تشمل الحد الأدنى لعدد السكان أو الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن الاستعداد للعمل مع بنك التنمية الجديد للكتلة.

قال مسؤول برازيلي ثان يساعد في التخطيط للمحادثات، إن البرازيل تريد المجموعة أن تظل نادٍ للاقتصادات الناشئة الكبيرة بدلاً من تحالف جيوسياسي يمكن اعتباره كتلة مناهضة للغرب.

قال لولا إنه يدعم انضمام ثلاث دول على الأقل إلى البريكس: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين. كما أشار إلى أن إندونيسيا، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مناسبة طبيعية نظرًا لحجمها وموقعها، ستكون إضافة مرحب بها.

ومع ذلك، فإن التوسع قد يجعل الإجماع في البريكس أكثر صعوبة. وقالت تيريزا فالون، مديرة مركز دراسات روسيا وأوروبا في بروكسل: "عندما يكون لديك المزيد من الدول التي تنضم إليها، وهذه مجموعة متباينة في البداية، يكون من الصعب تحقيق أي شيء".

من وجهة نظر روسيا، ستوفر القمة فرصة لمغازلة العالم النامي مرة أخرى، بعد أن استضاف السيد بوتين القادة الأفارقة في سان بطرسبرج هذا الصيف.

لكن وزير خارجية روسيا، سيرجي في لافروف، الذي سيسافر إلى جنوب إفريقيا بدلاً من بوتين، سيواجه على الأرجح أسئلة حول سبب انسحاب روسيا من صفقة توسطت فيها الأمم المتحدة مع أوكرانيا والتي سمحت بتصدير الحبوب من خلال البحر الاسود. قفزت أسعار المواد الغذائية بعد انهيار الاتفاق.

كما سيتعين على جنوب إفريقيا، وهي آخر دولة تنضم إلى الكتلة، في عام 2010 بناءً على دعوة من الصين، أن تسلك خطاً دبلوماسياً جيداً مع حلفائها في الغرب. في الأشهر المقبلة، ستوجه جنوب إفريقيا انتباهها إلى ثاني أكبر شريك تجاري لها بعد الصين - الولايات المتحدة - التي تستضيف اجتماعًا حول اتفاقية التجارة القارية.

قال جوستافو دي كارفالو، الباحث في معهد جنوب إفريقيا للشؤون الدولية: "يكاد يبدو أن القلب في جنوب إفريقيا يقع في الشرق، والمال في الغرب".