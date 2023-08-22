عوائد سندات اليورو تلحق بنظيرتها الأمريكية لذروة 15 عاماً

ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأوروبية خلال تداولات اليوم ، أعقاب صعود عوائد السندات الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوي في 15 عاماً مدعومة بتوقعات مزيد من رفع الفائدة لفترة أطول.

وبحسب وكالة “سي ان بي سي عربية”، صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.35%، مما زاد الضغط الصعودي على عوائد سندات منطقة اليورو.

وفي أحدث التعاملات في منطقة اليورو، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بنحو ثماني نقاط أساس على مدار اليوم عند 2.7% بعد أن بلغت 2.729% الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل مارس آذار عندما وصلت إلى 2.77%.

وبحسب ذات التقرير المنشور منذ قليل، فقد ارتفعت عوائد السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بنحو سبع نقاط أساس عند 4.39%.

وأظهرت بيانات صادرة في وقت سابق اليوم انخفاض أسعار المنتجين في ألمانيا بأكثر مما كان متوقعا في يوليو تموز بسبب تراجع أسعار الطاقة في المقام الأول.