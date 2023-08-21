قال الصحفي الأمريكي، جاكسون هينكل، اليوم الإثنين، إن كييف ستفقد مناطق كبيرة إذا استمرت الأعمال العدائية في أوكرانيا.

وأضاف هينكل: "نحن نعرف كيف سينتهي هذا الصراع.. ستفقد أوكرانيا الوصول إلى البحر، وستغزو بولندا غرب البلاد بمساعدة الولايات المتحدة، وستحقق روسيا أهدافها العسكرية".

وأوضح أن “موسكو ستنهي هذا الصراع بشروطها الخاصة”.

قال هينكل: "لقد سألوني دائمًا، جاكسون، كيف سينتهي كل هذا؟… أجبت: بالطريقة التي تريدها روسيا".

وأضاف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يدرك جيدًا ما هو الغرب مستعد للذهاب إليه من أجل تحقيق أهدافه في أوروبا الشرقية.