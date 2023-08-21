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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذيرات لـ زيلينسكي من فقدان مناطق كبيرة في اوكرانيا حال استمرار الحرب

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال الصحفي الأمريكي، جاكسون هينكل، اليوم الإثنين، إن كييف ستفقد مناطق كبيرة إذا استمرت الأعمال العدائية في أوكرانيا.

وأضاف هينكل: "نحن نعرف كيف سينتهي هذا الصراع.. ستفقد أوكرانيا الوصول إلى البحر، وستغزو بولندا غرب البلاد بمساعدة الولايات المتحدة، وستحقق روسيا أهدافها العسكرية".

وأوضح أن “موسكو ستنهي هذا الصراع بشروطها الخاصة”.

قال هينكل: "لقد سألوني دائمًا، جاكسون، كيف سينتهي كل هذا؟… أجبت: بالطريقة التي تريدها روسيا".

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وأضاف أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يدرك جيدًا ما هو الغرب مستعد للذهاب إليه من أجل تحقيق أهدافه في أوروبا الشرقية.

أوكرانيا كييف روسيا الولايات المتحدة

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