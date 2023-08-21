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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبات منتخب مصر يتألقن في بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني

صدى البلد

تألقت لاعبات منتخب مصر للجمباز الفني بجميع المراحل السنية في منافسات بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني "سيدات وناشئات" والتي نظمتها مصر على صالة رقم 1 باستاد القاهرة الدولي.
وشارك في البطولة 12 دولة وهي (مصر البلد المضيف، أذربيجان، الهند، المغرب، الأردن، قطر، تونس، أرمينيا، جورجيا، تايوان، كرواتيا ولبنان).
وجاءت نتائج مرحلة الدرجة الأولى سيدات كالآتي:
توجت جنى عبد السلام لاعبة المنتخب الوطني بذهبية جهاز عارضة التوازن، فيما حلت التايوانية يي تشن لياو، في المركز الثاني، كما حققت الكرواتية ماجدلينا يورينا الميدالية البرونزية.
وفي منافسات جهاز الحركات الأرضية، حققت التايوانية يي تشن لياو، الميدالية الذهبية، وجاءت جنى محمود لاعبة المنتخب الوطني في المركز الثاني، وحلت زميلتها ولاعبة نادي الصيد نور سويدان في المركز الثالث وحصدت الميدالية البرونزية.
وعلى جهاز حصان القفز، حصلت التايوانية يي تشن لياو، على المركز الأول والميدالية الذهبية أيضًا، فيما حصدت لاعبة النادي الأهلي جودي فايد على المركز الثاني والميدالية الفضية، فيما آلت الميدالية البرونزية إلى ملك شوكت لاعبة نادي الجزيرة.
واستطاعت التايوانية يي تشن لياو، حصد الميدالية الذهبية أيضًا في منافسات جهاز المتوازي، فيما حصلت ندى عوض لاعبة المنتخب الوطني على الميدالية الفضية، أما البرونزية فكانت من نصيب جنى أحمد لاعبة نادي الصيد.
وكان الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي افتتح البطولة يوم الجمعة الماضي.
وأكد أمين أن بطولة كأس الفراعنة أصبحت من أهم البطولات في العالم وتحظى بأهمية ومكانة كبرى لدى الاتحاد الدولي الذي يضع مصر في مقدمة الدول التي قامت بتطوير رياضة الجمباز وتسير بخطوات ثابتة نحو القمة.

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