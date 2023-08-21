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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ست جاحدة.. عم أحمد: "مراتي طردتني ورمت هدومي في الشارع بسبب مرضي

عم أحمد
عم أحمد

خصصت الإعلامية نهال طايل، فقرة من برنامجها اليوم للحديث عن إحدى الحالات التي تعرضت للظلم في المجتمع من أسرتها، وكانت فقرة اليوم عن "عم أحمد" الذي عانى من زوجته وأولاده بسبب مرضه، حيث تم طرده من المنزل بعد 38 عاما زواجا بينه وبين زوجته. 

عم أحمد يحكي تفاصيل معاناته مع زوجته

وقال عم أحمد، في حواره مع برنامج "تفاصيل" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، إنه متعجب من أفعال زوجته معه بعد 38 عاما من الزواج، إذ قدم كل ما بوسعه من أجل إسعادها هي وأولاده، وفي النهاية تم طرده في الشارع من منزله، "رموني في الشارع من شقتي، ورفضت كل المحاولات أنها ترجعني، ومحدش من عيالي عارف يتكلم معاها". 

وأضاف أن زوجته طلبت الطلاق من أجل الحصول على الشقة بالكامل بكل ما فيها، إلا أنه رفض الطلاق، فأجبرته على الرحيل من الشقة بشكل كامل، "ابن بنتي بيقولي دي ست جاحدة يا جدي اللي انت قاعد معاها دي". 

وأردف: "حفيدي كلمني وأنا برا في مرة قالي مراتك رمت هدومك في الشارع، وأنا مش عارف أعمل إيه، وكرامتي متسمحليش أني أروح أقعد عند زوج بنتي، أترمي في الشارع ولا أني أدوس على كرامتي، وأنا ببات قدام معهد الأورام عشان العلاج بتاعي كل يوم". 

وواصل: "ابني وبنتي بيعملوا اللي يقدروا عليه، أنا مش عاوز حاجة غير الهدوم والعلاج اللي ناقصني بس، وأي حتة في الجبل أقعد فيها، مش عاوز أتعامل مع بني آدمين تاني خلاص، الحمد لله على كده".

عم أحمد نهال طايل برنامج تفاصيل صدى البلد 2 الإعلامية نهال طايل

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