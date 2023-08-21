به لوحات كثيرة ورأس الملكة حتشبسوت.. أحمد المسلماني يشكف تفاصيل متحف شرم الشيخ

أكد الإعلامى أحمد المسلمانى، أنه تم إفتتاح متحف شرم الشيخ في عام 2020 من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المتحف موجود على البحر، ويضم التراث السيناوى والكافيهات والمطاعم.

وقال أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى”، عبر فضائية “الحياة”، أن متحف شرم الشيخ، به لوحات كثيرة ورأس الملكة حتشبسوت وألاف القطع الآثرية المميزة، مؤكدا أنه في ذكرى افتتاح المتحف في 31 أكتوبر يكون الدخول مجاني.

مركز كبير للمؤتمرات

وتابع مقدم برنامج “الطبعة الأولى”، أن متحف شرم الشي، أن تصل مساحته 200 ألف متر مربع، ويضم 6 قاعات عرض كبيرة، ومركز كبير للمؤتمرات وقاعات لأنشطة مختلفة.

