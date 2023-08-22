هل تصبح "الهند" القوة العظمى القادمة.. أحمد المسلماني يكشف التفاصيل

أكد الإعلامي أحمد المسلمانى، أن الهند أصبحت رقم 5 في العالم من حيث التقدم الاقتصادي، في عام 2023، ومن المتوقع أن تكون رقم 4 في عام 2024، وتتخطى ألمانيا.

قال أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى”، عبر فضائية “الحياة”، أن الهند من المتوقع أن تصل لرقم 3 اقتصاديا على مستوى العالم في عام 2027 متخطية اليابان.

وتابع مقدم برنامج “الطبعة الأولى”، أن الهند استعانت بقوة وكفاءة عبر هنود الشتات الموجدين في الخارج منذ عام 2000، والزعيم مودي عندما وصل للسلطة أحدث نهضة اقتصادية كبيرة، مما جعل الهند تظهر على الساحة الإقتصادية بقوة.