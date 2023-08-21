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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة الدقهلية: 205 آلاف سيدة استفدن بوسائل تنظيم الأسرة بالمحافظة

صدى البلد

أعلن وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الدكتور شريف مكين، أنه منذ انطلاق المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة وصل إجمالي عدد السيدات المنتفعات بعيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والمتنقلة إلى 205 آلاف و385 سيدة على مستوى مراكز وقرى المحافظة.
وأوضح الدكتور مكين - في بيان صادر عن مديرية الصحة بالمحافظة، اليوم /الاثنين/، أن إجمالى زيارات المستفيدات الحاصلات على وسيلة بالعيادات الثابتة والمتنقلة تجاوز 181 ألفاً، لافتاُ إلى حرص صحة الدقهلية إلى تنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية.
وأضاف مكين أنه فيما يخص أنشطة القوافل فقد بلغ عدد المترددين 11098 مواطناً، كما تم إجراء عدد 2530 تحليلاً مختلفاً للمرضى، وإجراء نحو 572 حالة أشعة عادية وموجات صوتية إلى جانب تحويل 135 حالة للمستشفيات، وغيرها من الخدمات الصحية الأخرى للمواطنين.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد المكاوى منسق المبادرات الرئاسية إن خدمات المبادرة يتم تقديمها عن طريق الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى فرق عمل لإجراء مسح ميداني من خلال المرور على المنازل لرفع نسب التغطية بالتطعيمات الروتينية، وحصر جميع المتخلفين عن التطعيم، من خلال تخصيص فرق متنقلة لتقديم كافة الخدمات الصحية والوصول إلى أكبر قدر من المواطنين.

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