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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الحكومة الكندية تقرر نشر عناصر من الجيش لمكافحة حرائق الغابات

حريق الغابات
حريق الغابات

عرضت نشرة الأخبار، المذاعة على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمها الإعلاميتان إيمان الحويزي وداما الكردي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الحكومة الكندية تقرر نشر عناصر من الجيش لمكافحة حرائق الغابات".

 

كندا تشهد نيرانا تأكل كل ما يقع في طريقها

وذكر التقرير، أن كندا تشهد نيراناً تأكل كل ما يقع في طريقها والآلاف يفرون من الخوف والذعر، وحرائق ضخمة من الصعب السيطرة عليها، وكأنها مشاهد لنهاية العالم.

 

الرعب بسبب الحرائق المستعرة الذي تعيشه الحكومة الكندية دفعها إلى نشر عناصر من قوات الجيش للمساهمة في مواجهة الحرائق في مقاطعة كولومبيا، بعد أن أصدرت السلطات المزيدَ من أوامرِ الإجلاء لسكان مقاطعة كولومبيا.

 

ووصل عدد من طلب المغادرة منهم إلى نحو 35 ألفا، وفي الولايات المتحدة، فإن حجم الدمار في منطقة ماوي صعب أن يوصف بكلمات، وهو ما قاله حاكم ولاية هاواي الذي أعلن استمرار عمليات البحث عن أكثر من 1000 شخص مفقود جراء الحرائق، مشيرًا إلى أن أكثر من 2200 مبنى جرى  تدميره وتضرر 500 مبنى آخر بتكلفة تقدر بـ6 مليارات دولار أمريكي. 

الحكومة الكندية داما الكردي إيمان الحويزي قناة القاهرة الإخبارية الحرائق

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