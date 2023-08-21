محافظ شمال سيناء يصدق على قرارات استكمال مبان لمواطنين في العريش

صدق محافظ شمال سيناء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، اليوم /الاثنين/ على استكمال المباني لعدد من المواطنين في مدينة العريش، في إطار إجراءات استكمال المباني ضمن الإجراءات القانونية.

وطالب رئيس مركز ومدينة العريش أسامة أحمد -في بيان- المواطنين المصدق لهم باستكمال البناء بإخطار الإدارة الهندسية في مجلس المدينة عند بداية تنفيذ استكمال المباني.

وناشد عفش المواطنين بعدم إقامة أو استكمال أية مبانٍ دون الرجوع الي مجلس المدينة وتقديم طلب مباني أو استكمال لمن لديه رخصه سارية، موجهًا المقاولين بعدم الشروع بالمباني لأي مواطن دون وجود تصريح أو إذن استكمال بناء من مجلس المدينة حتي لا يتم مصادرة معدات البناء.