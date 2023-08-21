عاد من جديد.. قائد فاجنر يعلن عن خطوة كبيرة لجعل روسيا "أعظم”

قال قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، اليوم الإثنين، إن شركة فاجنر تواصل التجنيد وتعمل جاهدة لجعل روسيا أعظم، مضيفا أن فاجنر يسعى أيضًا إلى مساعدة إفريقيا على أن تصبح “أكثر حرية”.

وأظهر مقطع الفيديو القصير على الإنترنت يوم الاثنين، ويبدو أنه تم تصويره في إفريقيا، ظهر فيه رئيس الشركة مسلحًا ويرتدي الزي العسكري بينما كان يقف في منطقة تشبه السافانا، مع ظهور العديد من الرجال المسلحين وشاحنات البنادق في الخلفية.

وقال بريجوجين في الفيديو: “تقوم مجموعة فاجنر بأنشطة استطلاع وبحث. لنجعل روسيا أعظم في كل القارات! وأفريقيا أكثر حرية. العدل والسعادة لجميع الشعوب الأفريقية”، مضيفًا أن “المجموعة الروسية كانت تلاحق داعش والقاعدة وقطاع طرق آخرين”.

وأضاف أن “شركة فاجنر توظف أبطالًا حقيقيين”، مدعيًا أنها “تواصل الوفاء بالمهام التي تم تعيينها والتي قطعناها على أنفسنا بوعد يمكننا التعامل معها”.

ولم يوضح بريجوجين الطبيعة المحددة لتلك المهام، أو الأشخاص الذين حددوها.

كما لم يتضح على الفور متى أو مكان تسجيل العنوان بالضبط.