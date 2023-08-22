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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عالم جينوم مصري: فهم آلية الشيخوخة يجعل العودة منها مرتفعا بنسبة كبيرة

الشيخوخة
الشيخوخة

أكد الدكتور هيثم شعبان، عالم الجينوم المصري، أن دراسة جينات الشيخوخة وتحديدها يمكن من خلالها اختيار العلاج المناسب، مشيرا إلى أن  فهم الية الشيخوخة يجعل العودة منها يكون مرتفع بنسبة كبيرة.

 

وقال هيثم شعبان، خلال تصريحات لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن هناك بحث يعمل على شرح المتغيرات في عملية تنظيم الجينوم، وكيفية تكوين هياكل جينية جديدة ناتجة عن الدخول في الشيخوخة.

 

 

عيش حياة الشباب لفترة أطول.

وتابع عالم الجينوم المصري، أن ينتج عن الشيخوخة الخلوية إعادة تشكيل واسع النطاق للتنظيم ثلاثي الأبعاد للجينوم، مما يجعل من فهم التغيرات في عملية التغيير في الجينوم وكيفية إعادة تنظيمه، أمرا بالغ الأهمية لفهم هذه الأمراض والتخلص منها، وعيش حياة الشباب لفترة أطول.

 

الشيخوخة تنظيم الجينوم هياكل جينية الشيخوخة الخلوية الشباب

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