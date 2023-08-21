صرخت قائلا أنا شفت سيدنا المسيح الليلة.. رشوان توفيق يكشف تفاصيل رؤياه

صرح الفنان القدير رشوان توفيق، أنه رأى السيد المسيح بالسماء، موضحا أن جلبابه كان واسع و لكنه لم يستطع أن يرى وجهه، قائلا: "من فرحتي كلمت هبة بنتي في التليفون و صرخت و قولتلها أنا شفت سيدنا المسيح الليلة".

وأضاف رشوان توفيق، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، "يا خسارة مشوفتش وشه و لكن كنت بصرخ و بقول الله".

رؤية موسى و نوح

وكشف عن رؤيا أخرى، و التي كانت بـ رأس صدر، و كانت أثناء سجوده قد رأي سيدنا موسى النبي عليه السلام، واصفا أنه كان قوي البنية بشكل كبير و طويل.

وتابع، أنه رأى رؤية أخرى بعد ذلك لوجه ملئ بالتجاعيد و لكن جماله عجيب و أسطوري، و كان سيدنا نوح عليه السلام.