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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صرخت قائلا أنا شفت سيدنا المسيح الليلة.. رشوان توفيق يكشف تفاصيل رؤياه

رشوان توفيق
رشوان توفيق

صرح الفنان القدير رشوان توفيق، أنه رأى السيد المسيح بالسماء، موضحا أن جلبابه كان واسع و لكنه لم يستطع أن يرى وجهه، قائلا: "من فرحتي كلمت هبة بنتي في التليفون و صرخت و قولتلها أنا شفت سيدنا المسيح الليلة".

وأضاف رشوان توفيق، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة "سي بي سي"، "يا خسارة مشوفتش وشه و لكن كنت بصرخ و بقول الله".

رؤية موسى و نوح 

وكشف عن رؤيا أخرى، و التي كانت بـ رأس صدر، و كانت أثناء سجوده قد رأي سيدنا موسى النبي عليه السلام، واصفا أنه كان قوي البنية بشكل كبير و طويل.

وتابع، أنه رأى رؤية أخرى بعد ذلك لوجه ملئ بالتجاعيد و لكن جماله عجيب و أسطوري، و كان سيدنا نوح عليه السلام.  

رشوان توفيق السيد المسيح موسي النبي نوح عليه السلام رؤيا رشوان توفيق

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