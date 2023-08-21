محافظ الإسماعيلية يؤكد أهمية دور رجال الدين في حث المواطنين على العمل الجاد

أكد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، أهمية دور رجال الدين في حثّ المواطنين على العمل الجاد لبناء الأوطان، وضرورة تكاتف جميع المؤسسات للارتقاء بمصر لأنها تستحق منا ذلك.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسماعيلية اليوم /الاثنين/ الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس راضي عطاالله رئيس سنودس النيل الإنجيلي، الدكتور القس إبراهيم زكريا رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي، والقس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، وذلك بمكتبه بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد.

ونقل بيان أصدرته محافظة الإسماعيلية عن المحافظ تأكيده أن المحافظة دائمًا تولي اهتمامًا للمؤسسات الدينية من جانب الاهتمام بالكنائس و ما تقوم به من توعية و أنشطة خدمية، وكذلك تيسير عمل القوافل الدعوية الأزهرية.

وأوضح أن الهيئة الإنجيلية شريك في التحالف الوطني، وتسعى دائمًا للدخول في مشروعات متنوعة كمشروع زراعة حوالي 500 فدان من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمائي للمصريين.

تأتي الزيارة على هامش الاحتفالية التي ستقام مساء اليوم بمناسبة تجديد ورفع كفاءة الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية وكذلك لمناقشة دور الكنيسة والمؤسسات الدينية في ترسيخ مبادئ المواطنة لدى المصريين مسلمين وأقباط.

