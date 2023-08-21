عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسماعيلية يؤكد أهمية دور رجال الدين في حث المواطنين على العمل الجاد

صدى البلد

أكد محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، أهمية دور رجال الدين في حثّ المواطنين على العمل الجاد لبناء الأوطان، وضرورة تكاتف جميع المؤسسات للارتقاء بمصر لأنها تستحق منا ذلك. 
جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسماعيلية اليوم /الاثنين/ الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والوفد المرافق له الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس راضي عطاالله رئيس سنودس النيل الإنجيلي، الدكتور القس إبراهيم زكريا رئيس مجمع الدلتا الإنجيلي، والقس أيمن سامي راعي الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية، وذلك بمكتبه بمبنى ديوان عام المحافظة الجديد. 
ونقل بيان أصدرته محافظة الإسماعيلية عن المحافظ تأكيده أن المحافظة دائمًا تولي اهتمامًا للمؤسسات الدينية من جانب الاهتمام بالكنائس و ما تقوم به من توعية و أنشطة خدمية، وكذلك تيسير عمل القوافل الدعوية الأزهرية.
وأوضح أن الهيئة الإنجيلية شريك في التحالف الوطني، وتسعى دائمًا للدخول في مشروعات متنوعة كمشروع زراعة حوالي 500 فدان من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمائي للمصريين.
تأتي الزيارة على هامش الاحتفالية التي ستقام مساء اليوم بمناسبة تجديد ورفع كفاءة الكنيسة الإنجيلية بالإسماعيلية وكذلك لمناقشة دور الكنيسة والمؤسسات الدينية في ترسيخ مبادئ المواطنة لدى المصريين مسلمين وأقباط.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ ..تفاصيل

فعل فاضح في ملعب كرة| مدرب منتخب إسبانيا للسيدات متهم بارتكاب جريمة على الهواء.. تفاصيل

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

صفقة من العيار الثقيل.. الأهلي مهتم بالتعاقد مع مهاجم الهلال السعودي

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

ترشيحاتنا

الكشف عن سيناريو كارثي بـ أوكرانيا بسبب حلف الناتو

بعد روسيا.. تحذيرات من دولة أوروبية أخرى ستغزو أوكرانيا

تطور خطير.. مقتل رجل باكستاني في إقليم كشمير برصاص القوات الهندية |تفاصيل

أحمد موسى: بي بي سي بذرة شيطانية زُرعت لهدم مصر والمنطقة.. فيديو

شاهد..مسلمون ومسيحيون يحتفلون بمولد العذراء فى قرية السلامية بنجع حمادى

تقارير: محمد صلاح يوافق على عرض الاتحاد..ورئيس النادي في لندن لحسم الصفقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل لسيدة كندية تبكي من غلاء الأسعار.. شاهد

إعصار مدمر| تلك المناطق العربية بخطر.. وهذه الحالة في مصر (تفاصيل)

البصل جوليان ده يطلع إيه؟.. منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا

لعشاء مختلف.. طريقة عمل صينية التوست  المخبوز

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ