مسؤول إيطالي يحذر من خطر كبير يواجه بلاده بسبب أزمة المهاجرين

حذر فيتو باردي، حاكم مقاطعة بازيليكاتا بجنوب إيطاليا، من خطر كبير يواجه البلد الأوروبي بسبب أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعييين.

وأكد "باردي" أن هناك خطر كبير يواجه إيطاليا بسبب التوزيع الغير عادل للمهاجرين، مشيرا إلى الاستعداد لقيام المقاطعة بدورها، في مقابلة مع صحيفتي "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية.

وأضاف في تعليقه على وصول مزيد من المهاجرين في مقاطعة بازيليكاتا، أن التضامن جيد، لكن لا يمكننا التعامل مع استضافة أعداد كبيرة، وسأتحدث عن ذلك مع وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي.

وأشار المسئول الإيطالي إلى أنه فيما يتعلق باستقبال المهاجرين، "نحن مستعدون للقيام بدورنا ومع ذلك، فإن مراجعة معايير توزيع المهاجرين من شأنها أن تعاقب بعض المناطق وبشكل مفرط". وتابع: "قرأت أن عدد التخصيصات لن يعتمد بعد الآن على عدد السكان المقيمين، بل على مساحة الإقليم أيضا"، مبينا أن "من شأن هذا المعيار أن يثير مشاكل خطيرة في إقليم مثل بازيليكاتا: 131 بلدية، كثير منها بها أقل من 5 آلاف نسمة، مما من شأنه أن يؤدي إلى نشوب توترات شديدة".