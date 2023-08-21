عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول إيطالي يحذر من خطر كبير يواجه بلاده بسبب أزمة المهاجرين

المهاجرين
المهاجرين

حذر فيتو باردي، حاكم مقاطعة بازيليكاتا بجنوب إيطاليا، من خطر كبير يواجه البلد الأوروبي بسبب أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعييين.

وأكد "باردي" أن هناك خطر كبير يواجه إيطاليا بسبب التوزيع الغير عادل للمهاجرين، مشيرا إلى الاستعداد لقيام المقاطعة بدورها، في مقابلة مع صحيفتي "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية.

وأضاف في تعليقه على وصول مزيد من المهاجرين في مقاطعة بازيليكاتا، أن التضامن جيد، لكن لا يمكننا التعامل مع استضافة أعداد كبيرة، وسأتحدث عن ذلك مع وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي.

وأشار المسئول الإيطالي إلى أنه فيما يتعلق باستقبال المهاجرين، "نحن مستعدون للقيام بدورنا ومع ذلك، فإن مراجعة معايير توزيع المهاجرين من شأنها أن تعاقب بعض المناطق وبشكل مفرط". وتابع: "قرأت أن عدد التخصيصات لن يعتمد بعد الآن على عدد السكان المقيمين، بل على مساحة الإقليم أيضا"، مبينا أن "من شأن هذا المعيار أن يثير مشاكل خطيرة في إقليم مثل بازيليكاتا: 131 بلدية، كثير منها بها أقل من 5 آلاف نسمة، مما من شأنه أن يؤدي إلى نشوب توترات شديدة".

أزمة المهاجرين مقاطعة بازيليكاتا إيطاليا المهاجرين غير الشرعييين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ ..تفاصيل

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

فعل فاضح في ملعب كرة| مدرب منتخب إسبانيا للسيدات متهم بارتكاب جريمة على الهواء.. تفاصيل

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

صفقة من العيار الثقيل.. الأهلي مهتم بالتعاقد مع مهاجم الهلال السعودي

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية الإيطالي يكشف سببين لأزمة المهاجرين غير الشرعيين في تونس

أوروبا أو الموت.. غرق مئات المهاجرين يوميا دون ردع من الدولة التونسية

ترشيحاتنا

لديها أجندة لتدمير مصر.. أحمد موسى يشن هجوما على هيئة الإذاعة البريطانية..فيديو

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. المعاهد والكليات المتاحة لكل التخصصات 3 و5 سنوات

ماذا يقول العلماء عن متحور كورونا الجديد BA.2.86؟

لمدة 6 أيام |غلق كلي بطريق الفيوم بالاتجاهين..تعرف على الطرق البديلة

تعزيز العملات الوطنية والابتعاد عن الدولار.. روسيا تعلن جدول أعمال قمة البريكس

الأمن الفيدرالي الروسي يعلن اعتقال العقل المدبر لعملية تخريب كبيرة في خيرسون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل لسيدة كندية تبكي من غلاء الأسعار.. شاهد

إعصار مدمر| تلك المناطق العربية بخطر.. وهذه الحالة في مصر (تفاصيل)

البصل جوليان ده يطلع إيه؟.. منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا

لعشاء مختلف.. طريقة عمل صينية التوست  المخبوز

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ