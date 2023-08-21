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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمن الفيدرالي الروسي يعلن اعتقال العقل المدبر لعملية تخريب كبيرة في خيرسون

صدى البلد

ألقي القبض على مواطن أوكراني يشتبه في أنه العقل المدبر لعملية تخريب كبيرة على شبكة السكك الحديدية في منطقة خيرسون، حسبما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

في بيان صدر اليوم الاثنين، زعم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المشتبه به، وهو مسؤول كبير سابق في سكك حديد أوديسا الأوكرانية، أمر مرؤوسيه بتدمير مفاتيح السكك الحديدية بالقرب من محطة خيرسون الرئيسية بعد وقت قصير من اندلاع الأعمال العدائية بين موسكو وكييف في فبراير 2022.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان إن الهجوم تسبب في أضرار جسيمة للشبكة و «جعلها غير مناسبة للاستخدام، ما تسبب في انقطاع مؤقت في إمدادات القوات الروسية المشاركة في العملية العسكرية الخاصة».

ولم يكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن هوية المشتبه به، مكتفيا بالقول إنه ولد عام 1961.

ونشر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لقطات للمداهمة على منزل المشتبه به، حيث اقتحم ضباط مدججون بالسلاح الموقع واحتجزوه.

في وقت اعتقاله، كان المشتبه به يرتدي قميصا يحمل شعار حزب المناطق، وهي جماعة سياسية أوكرانية منتهية منذ فترة طويلة تعتبر على نطاق واسع موالية لروسيا، كما يظهر الفيديو.

وخلال الاستجواب، اعترف المشتبه به بأنه أمر مرؤوسيه بشن الهجوم التخريبي.

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى أنه إذا ثبتت إدانته، فقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي روسيا

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