عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقاتلات F-5.. روسيا: انتهاك خطير من التحالف الدولي في سوريا

انتهاكات التحالف
انتهاكات التحالف الدولي في سوريا

أعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين أن قوات التحالف الدولي، ارتكبت انتهاكا خطيرا في سوريا.

وقال فاديم كوليت نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، إن الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ 18 انتهاكا لبروتوكولات عدم التضارب في الأجواء فوق سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأكد المسئول الروسي بحسب قوله أن اثنين من مقاتلات F-35، وثلاثة أزواج من طائرات F-16، وزوج من رافال ، واثنان من طائرات التحالف متعددة الأغراض MQ-1C ارتكبت انتهاكات في منطقة التنف.

كما سجل التحالف ثماني حالات انتهاك لبروتوكولات عدم التضارب مرتبطة برحلات بطائرات بدون طيار لم يتم تنسيقها مع روسيا.

مقاتلات F-35 روسيا التحالف الدولي سوريا المركز الروسي للمصالحة الطائرات المقاتله الطائرات بدون طيار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ ..تفاصيل

فعل فاضح في ملعب كرة| مدرب منتخب إسبانيا للسيدات متهم بارتكاب جريمة على الهواء.. تفاصيل

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

صفقة من العيار الثقيل.. الأهلي مهتم بالتعاقد مع مهاجم الهلال السعودي

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

ترشيحاتنا

الكشف عن سيناريو كارثي بـ أوكرانيا بسبب حلف الناتو

بعد روسيا.. تحذيرات من دولة أوروبية أخرى ستغزو أوكرانيا

تطور خطير.. مقتل رجل باكستاني في إقليم كشمير برصاص القوات الهندية |تفاصيل

أحمد موسى: بي بي سي بذرة شيطانية زُرعت لهدم مصر والمنطقة.. فيديو

شاهد..مسلمون ومسيحيون يحتفلون بمولد العذراء فى قرية السلامية بنجع حمادى

تقارير: محمد صلاح يوافق على عرض الاتحاد..ورئيس النادي في لندن لحسم الصفقة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو يثير الجدل لسيدة كندية تبكي من غلاء الأسعار.. شاهد

إعصار مدمر| تلك المناطق العربية بخطر.. وهذه الحالة في مصر (تفاصيل)

البصل جوليان ده يطلع إيه؟.. منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا

لعشاء مختلف.. طريقة عمل صينية التوست  المخبوز

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ