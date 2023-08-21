مقاتلات F-5.. روسيا: انتهاك خطير من التحالف الدولي في سوريا

أعلنت السلطات الروسية اليوم الاثنين أن قوات التحالف الدولي، ارتكبت انتهاكا خطيرا في سوريا.

وقال فاديم كوليت نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، إن الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار التابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ 18 انتهاكا لبروتوكولات عدم التضارب في الأجواء فوق سوريا خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأكد المسئول الروسي بحسب قوله أن اثنين من مقاتلات F-35، وثلاثة أزواج من طائرات F-16، وزوج من رافال ، واثنان من طائرات التحالف متعددة الأغراض MQ-1C ارتكبت انتهاكات في منطقة التنف.

كما سجل التحالف ثماني حالات انتهاك لبروتوكولات عدم التضارب مرتبطة برحلات بطائرات بدون طيار لم يتم تنسيقها مع روسيا.