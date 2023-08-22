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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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دينا سالم تكشف دور أعضاء بريكس في مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي

تحالف البريكس
تحالف البريكس

قالت الإعلامية دينا سالم إنه في ظل تحديات يواجهها الاقتصاد العالمي تنطلق اجتماعات قمة مجموعة بريكس الـ15 التي تستضيفها جنوب أفريقيا غدًا الثلاثاء وحتى الخميس المقبل وسط توقعات بأن تصوت المجموعة على اختيار أعضاء جدد.

أبرز ملامح تحالف البريكس 

أضافت دينا، خلال تقديمها برنامج "المراقب" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أبرز ملامح هذا التحالف، وكيف استطاع أن يشكل قوة اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي.

أشارت إلى أن مجموعة بريكس تتكون من الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم وهم؛ روسيا، البرازيل، الهند، الصين، جنوب أفريقيا، حيث تستحوذ الصين على أكثر من 70% من اقتصاد المجموعة.

وبينت أن الهند تمتلك نحو 13% من اقتصاد المجموعة مقابل 7% لكل من روسيا والبرازيل و3% لجنوب أفريقيا، وذلك وفقاً لصندوق النقد الدولي.

ولفتت إلى أن عدد سكان تحالف بريكس سجل 3.2 مليار نسمة، ما يعادل نحو 42% من إجالي سكان العالم، أما حجم اقتصادات دول بريكس، فبلغ حتى نهاية عام 2022م نحو 44 تريليون دولار لتسيطر المجموعة على 17% من التجارة العالمية. 

بريكس دينا سالم قناة القاهرة الإخبارية برنامج المراقب مجموعة بريكس

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