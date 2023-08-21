بعد روسيا.. تحذيرات من دولة أوروبية أخرى ستغزو أوكرانيا

قال الصحفي الأمريكي جاكسون هينكل، إن أوكرانيا ستفقد الوصول إلى البحر الأسود وستحقق روسيا أهدافها العسكرية.

وحذر "هينكل" من أن بولندا ستغزو أوكرانيا من الجهة الغربية، مؤكدا على أن الصراع سينتهي لصالح روسيا وستفرض شروطها، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

يذكر أن الضابط السابق في المخابرات الأمريكية توقع أن تخسر أوكرانيا أوديسا إذا رفضت الاعتراف بالهزيمة.

ويواصل الرئيس الأوكراني فلودومير زيلنيسكي، جولته الأوروبية ووصل اليوم إلى اليونان وأبرم اتفاقا يلزم أثينا بتدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة مقاتلات "إف 16" التي ستتسلمها من الدنمارك.