حزب "حماة الوطن" ينظم حفلًا لتكريم أوائل الشهادات الثانوية

نظم حزب "حماة الوطن"، برئاسة جلال الهريدي، الحفل السنوي لتكريم أوائل المرحلة الثانوية "العامة، والأزهرية، والفنية"، وذلك بمشاركة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور عدد من القيادات الحزبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لحزب "حماة الوطن" لحرصه على تكريم الأوائل، قائلًا: "هؤلاء الطلاب يستحقون التكريم والاحتفاء، وما يميز الطلاب الأوائل ليس فقط الحصول على درجات عالية، ولكنهم أيضًا يمتلكون العديد من السمات الشخصية".

وقال وزير التربية والتعليم إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص كل الحرص على رعاية النابغين والموهوبين في كافة المجالات، مشيرًا إلى جهود مواجهة سلبيات الأعوام السابقة في امتحانات الثانوية العامة، وبينها القضاء على ظاهرة الغش، ومنع التحويلات التي كانت تتم في الصف الثالث الثانوي كل عام.

وأشار الوزير إلى أنه تمت زيادة الكاميرات في لجان الثانوية العامة، وتم بالفعل رصد المخالفات ومعاقبة المقصرين سواء الطلاب أو المراقبين، منوهًا بأنه لا توجد هناك لجنة لوضع الامتحان، ولكن هناك بنك أسئلة لوضع الامتحانات.

ولفت إلى أن تطوير التعليم خطة ومسئولية دولة وليست وزارة التعليم فقط، قائلًا: "لذلك لا بد من وجود تحالفات بين الوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل تحقيق التطوير المنشود في العملية التعليمية".

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الاعتراف بالتحديات خطوة للتقدم نحو النجاح، قائلًا: "نعترف بأن هناك تعليمًا موازيًا، وكثافات في الفصول، وعجزًا في أعداد المعلمين"، متابعًا: "لذا يجب علينا أن نتكاتف جميعًا لمواجهة تلك التحديات".

وقال "لن يكون هناك تطوير بدون المعلم، ورغم أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي، إلا أنها لن تغن عن وجود المعلم"، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك آلية لتقييم المدرسين.

وحول مسابقة تعيين المعلمين، قال وزير التربية والتعليم: "أي معلم يتم اختياره في المسابقة عليه أن يشعر بالفخر، لأن عملية الانتقاء تجرى بمنتهى الشفافية".

بدوره، هنَّأ أحمد العوضي نائب رئيس حزب "حماة الوطن" ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الطلاب الأوائل في الشهادة الثانوية ولأسرهم؛ لتفوقهم العلمي ولما بذلوه من جهد.

وأكد أن هذا النجاح خطوة في طريق تحقيق ما يصبو إليه الوطن وتحقيق آماله وطموحاته، قائلًا: "العلم هو الركيزة الأساسية في بناء الجمهورية الجديدة التي بدأتها مصر".

وأشاد العوضي بما تقوم به وزارة التربية والتعليم من جهود في هذه المرحلة للمساهمة في إعادة صياغة المنظومة لصالح الدولة المصرية، موجهًا التحية للقائمين على العملية التعليمية لبناء أجيال جديدة وتحقيق الاستفادة القصوى من العلم بما يخدم الوطن.

وثمَّن أحمد العوضي الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى، مطالبًا بضرورة استمرار بذل مزيد من الجهد لاستكمال رسالتهم في خدمة الوطن ومن أجل الوصول إلى غد مشرق.

وبدوره، أكد طارق نصير الأمين العام لحزب "حماة الوطن" وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أن بناء الأجيال الجديدة والنشء هو قوام نجاح الدولة، مشيرًا إلى أن مصر تولي اهتماما كبيرا بهذا الملف، وتفعيلا لدور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة.

بدوره، قال أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" وأمين التنظيم بالحزب إن ما تشهده الاحتفالية نموذج لما تعيشه الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي من التوافق حول القضايا الأساسية.

وأضاف أن "التفوق في المرحلة الثانوية بداية الطريق، والمرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من الجهد"، مشيدًا بجهود وزير التربية والتعليم في استكمال رؤية الرئيس السيسي لتطوير العملية التعليم، متابعًا: "جميعنا يقف خلف الرئيس السيسي للعبور نحو الجمهورية الجديدة".

وفي السياق، تم عرض فيلم عن التعليم في مصر وجهود تطويره بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

