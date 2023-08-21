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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من التعليم بالسعودية بشأن الموظفين بالمدارس

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

أنهت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية تدريب 180 مشرفاً ومشرفة، ضمن المرحلة الأولى من مشروع البرنامج التأسيسي في التوجيه الصحي للموظفين بالمدارس.

ويستهدف المشروع، المشرفين والمشرفات والموجهين الصحيين والموجهات الصحيات من الشؤون الصحية المدرسية بإدارات التعليم في المناطق والمحافظات؛ سعياً من الوزارة لتحسين وتطوير الكفايات والمهارات الخاصة بالتوجيه الصحي المدرسي لدى المكلفين به في إدارات التعليم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بما يسهم في تعزيز صحة الطلبة الجسدية والنفسية والنمو السليم، ووضع المفاهيم والمبادئ الأساسية والبرامج المعززة للصحة المدرسية في سن مبكرة وصولاً إلى إيجاد بيئة مدرسية تعليمية صحية ملائمة لجميع فئات المجتمع المدرسي.

وبدأت وزارة التعليم السعودية العمل في المشروع وفق خطة زمنية انطلقت خلال العام الدراسي، متضمناً حقائب تدريبية في عدد من الموضوعات المتخصصة، كالإسعافات الأولية، والعنف الجسدي والنفسي، والسلوك الصحي.

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بالإضافة إلى آلية التنظيم والمشاركة في الاجتماعات والندوات والمؤتمرات الصحية، والتعريف بقطاع الرعاية الصحية في المملكة، إلى جانب تطوير قدرات الموجهين الصحيين في إعداد التقارير والتعامل مع نظام "نور".

المملكة المملكة العربية السعودية السعودية التعليم التعليم السعودية

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