كيفية تعليم الأبناء تجنب إدمان السوشيال ميديا.. أزهري يكشف عنها

وكشف الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، عن كيفية تعليم الأبناء تجنب إدمان السوشيال ميديا أو التعلق بها.

وقال أبو اليزيد سلامة، في فيديو له، إن الأساس في هذه المسألة هو النظام، فالله خلق الكون كله بنظام، فهذا هو سر نجاح الإنسان في هذا الكون، فنجاح أي إنسان في تعلم شئ أو تطوير النفس، هو النظام.

وأشار إلى أنه لابد من تعليم الأبناء ذكورا أو إناثا على النظام في كل أمور حياتهم، سواء في الأكل أو الشرب أو التعليم والدراسة، وكذلك اللعب واللهو.

أب وأبنائه

تحبيب الأبناء في الصلاة

وأكد الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال «عبد السميع» في فيديو مسجل له على صفحة دار الإفتاء الرسمية بموقع « يوتيوب» إنه يوجد أثر ورد عن على بن أبي طالب - رضى الله عنه- : « لا تربوا أولادكم كما رباكم أبائكم، فأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم»، لافتًا: فلا يلزم أن يصير الأبناء نسخة من الأب والأم، فالدين لا يأمر بأن نربهم على ما تربينا عليه، ولكنه يأمر أن نعدهم لزمانهم.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن الذي على الوالدين فعله هو فعله في هذا الصدد هو تعليم أبنائهم الصلاة والقرآن وما استطاعوا من أحكامه وآدابه، ويستخددموا معهم وسائل تشجعية، ثم يتركونهم ليقبلوا عليها بأنفسهم ويدعوا لهم، منبهًا: المهم في بداية صلاتهم أن يأتوا بالأركان، فلا نشق عليهم في البدايات، ويكفي أنهم يتوؤضون، وبعد مدة سيبدوأون من أنفسهم بحب الصلاة ومن ثم حفظ القرآن والإقبال عليه كما وصلنا نحن.