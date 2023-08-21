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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التونسي يبحث مع وزير الصحة ملف يمس الأمن القومي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الاثنين مع وزير الصحة علي المرابط، أحد الملفات الهامة التي تمس الأمن القومي للبلد المغاربي.

وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها، أن اللقاء تناول المشاريع التي ستتولى إنجازها قريبا وزارة الصحة وخاصة مركز معالجة الأورام بقابس، خلال اجتماعهم بقصر قرطاج في العاصمة تونس.

وتناول لقاء الرئيس التونسي بوزير الصحة، ضرورة الرقابة على الأدوية المستوردة منها أو المصنعة في تونس وإلى ضرورة توفير مخزون استراتيجي خاصة بالنسبة إلى الأدوية الحياتية، مشيرا إلى أن الدواء جزء من الأمن القومي والحق في الصحة هو حق طبيعي من حقوق الإنسان.

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