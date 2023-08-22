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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق مهرجان للرسم بمنطقة اللسان يشارك به عدد كبير من الأطفال الموهوبين

مهرجان الرسم
مهرجان الرسم


تحت رعاية  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،  أطلقت المكتبة المتنقلة عدد من الفعاليات الثقافية والترفيهية للأطفال وذلك خلال محطتها بمدينة رأس البر، حيث تضمنت مجموعة من الكتب لتقديم خدمات الاستعارة الداخلية ، هذا إلى جانب ما تقدمه من أنشطة...

كما احتضنت منطقة اللسان بالمدينة مهرجان الرسم على الاسفلت الذى نظمته مكتبة مصر العامة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر و الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، شارك خلاله عدد كبير من الأطفال وذوى الهمم والذين قدموا إبداعات بهذا النشاط..

جاء ذلك ضمن سلسلة المهرجانات الصيفية التى تشهدها المدينة لتقديم الأنشطة المختلفة للأطفال من رواد المدينة ،حيث تلقى تلك المهرجانات إقبال كبير من الاطفال.

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دمياط الأنشطة المختلفة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة الدكتورة منال عوض الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الوحدة المحلية لمدينة رأس البر تنشيط السياح تنشيط السياحة

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