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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

مفاجأة| تعرف على أسماء اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة الزمالك

صدى البلد

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي  عن  أسماء اللجنة الثلاثية للزمالك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي : اللجنة الثلاثية للزمالك اللواء/ حسن موسي حسن عبد الكافي  مديرا تنفيذيا، أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا، أيمن عبد المنعم أبو سريع  مديرا للنشاط الرياضي

وأكد الناقد الرياضي بليغ أبو عايد أن وزارة الشباب والرياضة استقرت على أسماء اللجنة الثلاثية (المدير المالي، والإداري، ومدير النشاط الرياضي) والتي ستتولى إدارة نادي الزمالك لحين إجراء انتخابات تعين مجلس إدارة جديد، مؤكدا أن اللجنة مكونة من شخصيات محترمة وتتمتع بكفاءة عالية ستكون لجنة مميزة قادرة على احتواء الأوضاع والتحديات التي تواجهها النادي.

 

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة والذي تقدمه الإعلامية انجي انور والمذاع مساء اليوم الاثنين عبر فضائية etc أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتمع مع اللجنة ووضعوا الخطوات العريضة لخارطة الطريق للفترة المقبلة لنادي الزمالك، لافتا إلي أن الإعلان الرسمي عن تلك الأسماء سيكون غدا الثلاثاء.

 

وأشار إلي أن اللجنة الثلاثية ستتولى تعيين عدد من اللجان المعاونة، والتي ستشمل لجنة مالية وفنية وإدارية وقانونية، فضلا عن لجنة لإدارة العضويات ، منوها الي أن الجميع اتفق على لم الشمل والعمل تحت مظلة واحدة لعودة البطولات لنادي الزمالك وتجميد اي ازمات.

 

 

وأكد أن اللجنة الثلاثية ستتولى إدارة شئون الزمالك حتى موعد انتخابات النادي والتي ستعقد في النصف الثاني من ديسمبر.

 

 

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