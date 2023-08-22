فوائد خارقة لتناول البسلة.. تعرف عليها

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد البسله الخضراء.









أولا: البسلة الخضراء تقى من سرطان المعدة، لأنها تحتوى على مادة البوليفينول التى تحمى المعدة من السرطان.





ثانيا: البسلة الخضراء تحتوى على فيتامين سى، هـ، ب، أ وتحتوى على مضادات الأكسدة، وتحتوى على نسبة كبيرة من الألياف ومضاداتالالتهابات.





ثالثاً: البسلة الخضراء تقى من مرض الشيخوخة المبكرة، وتقوى جهاز المناعة، لأنها تحتوى على مضادات الأكسدة التى تقوى المناعةوالصحة العامة.





رابعاً: البسلة الخضراء تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض سكر الدم، لأنها تحتوى على ألياف وبروتينات وتحافظ على نسبة السكر فىالدم.





خامساً: البسلة الخضراء تحتوى على مضادات الألتهابات، التى تعمل على تقليل الإصابة بالسكر من النوع الثانى.





سادساً: البسلة الخضراء تعمل على تقوية النظر، لوجود العديد من مركبات الفلافونويد المضادة للاكسدة التى تحافظ على العين وتقوىالنظر وتحسن البصر.





سابعاً: البسلة الخضراء تعمل على مكافحة الالتهابات والمفاصل، وتقى من التهابات الشعب الهوائية وتساعد على تقوية العظام وتحافظ علىسلامة وصحة الأسنان.





ثامنا: البسلة الخضراء مفيدة جدا للسيدات الحوامل لأنها تحتوى على حمض الفوليك التى تساعد فى الحمض النووى الذى يمنع العيوبالخلقية للأطفال.





تاسعا: البسلة الخضراء لها فوائد رائعة على الجلد ومفيدة جداً للبشرة وهى مصدر لفيتامين سى المهم فى انتاج الكولاجين الذى يحافظ علىالبشرة ويحمى الخلايامن التلف