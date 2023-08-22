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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد خارقة لتناول البسلة.. تعرف عليها

صدى البلد

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد البسله الخضراء.


 


 

أولا: البسلة الخضراء تقى من سرطان المعدة، لأنها تحتوى على مادة البوليفينول التى تحمى المعدة من السرطان.


 

ثانيا: البسلة الخضراء تحتوى على فيتامين سى، هـ، ب، أ وتحتوى على مضادات الأكسدة، وتحتوى على نسبة كبيرة من الألياف ومضاداتالالتهابات.


 

ثالثاً: البسلة الخضراء تقى من مرض الشيخوخة المبكرة، وتقوى جهاز المناعة، لأنها تحتوى على مضادات الأكسدة التى تقوى المناعةوالصحة العامة.


 

رابعاً: البسلة الخضراء تساعد على الوقاية من الإصابة بمرض سكر الدم، لأنها تحتوى على ألياف وبروتينات وتحافظ على نسبة السكر فىالدم.


 

خامساً: البسلة الخضراء تحتوى على مضادات الألتهابات، التى تعمل على تقليل الإصابة بالسكر من النوع الثانى.


 

سادساً: البسلة الخضراء تعمل على تقوية النظر، لوجود العديد من مركبات الفلافونويد المضادة للاكسدة التى تحافظ على العين وتقوىالنظر وتحسن البصر.


 

سابعاً: البسلة الخضراء تعمل على مكافحة الالتهابات والمفاصل، وتقى من التهابات الشعب الهوائية وتساعد على تقوية العظام وتحافظ علىسلامة وصحة الأسنان.


 

ثامنا: البسلة الخضراء مفيدة جدا للسيدات الحوامل لأنها تحتوى على حمض الفوليك التى تساعد فى الحمض النووى الذى يمنع العيوبالخلقية للأطفال.


 

تاسعا: البسلة الخضراء لها فوائد رائعة على الجلد ومفيدة جداً للبشرة وهى مصدر لفيتامين سى المهم فى انتاج الكولاجين الذى يحافظ علىالبشرة ويحمى الخلايامن التلف

الشيخوخة المبكرة السكر من النوع الثاني إنتاج الكولاجين تقوي جهاز المناعة تقوية العظام سرطان المعدة البسلة تخزين البسلة

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