إسرائيل عرقلته والجامعة العربية احتضنته.. نتالي الطويل: وثائق معرض نقوش فلسطين القديمة دليل أحقيتنا بأرضنا

كشفت الدكتورة نتالي الطويل رئييس جمعية وساطة للعمل الشبابي بدولة فلسطين، تفاصيل معرض "نقوش فلسطين القديمة وكتاباتها" والمقرر عقده غدا الثلاثاء، وعلى مدار يومين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، وبالتعاون مع جميعة وساطة للعمل الشبابي بدولة فلسطين وجمعية الحضارة العربية بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وقالت "الطويل" في تصريح لـ "صدى البلد"، إن المعرض يأتي ضمن مشروع وطني فلسطيني علمي شامل باسم "نقوش فلسطين القديمة وكتاباتها" والذي يهدف لتقديم تاريخ فلسطين استنادا الى اللقى والشواهد الأثرية، مشيرة إلى أن المعرض يحتوى على العديد من النقوش الفلسطينية التاريخية التي تعود إلى الفترة ما بين 600 قبل الميلاد حتى عام 1900 ميلادية، وذلك من خلال قراءة تلك النقوش والكتابات الفلسطينية بطريقتها الصحيحة للعالم، بعدما صادرها الاحتلال الإسرائيلي وحاول قراءتها بطريقة محرفة لدعم روايته الغير صحيحة بأحقيته في المكان.

وأكدت الطويل أن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على تاريخ فلسطين الحضاري، وتقديم رؤية جديدة حوله بمنهجية علمية استناداً إلى الشواهد الأثرية، وفي مقدمتها النقوش والكتابات الأثرية، كما يهدف المعرض إلى تتبع تطور الأبجدية الكنعانية عبر العصور وتعزيز أهمية الموروث الحضاري للشعب الفلسطيني والاهتمام بتوعية جيل الشباب ونشر المعرفة التاريخية والحضارية الفلسطينية.

المشروع شارك فيه علماء من مصر والأردن وسوريا والجزائر لتقديم جزء من تاريخ فلسطين

وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة علمية من عدد من العلماء في الوطن العربي من مصر والأردن وفلسطين وسوريا والجزائر، وتم إعادة قراءة تلك النقوش مرة أخرى بهدف توضيح جزء من تاريخ الشعب الفلسطيني في هذا المكن وأحقيته في أرضه، خاصة الشعب الفلسطيني هو المالك الحقيقي لتلك الأرض وهو صاحبها الأصلي.

وأوضحت أن تلك النقوش والكتابات الفلسطينية القديمة تسلط الضوء على طبيعة الحياة في تلك الفترة من النواحى الاجتماعية والتجارية والعادات والتقاليد والديانة، إضافة إلى تطور الأبجدية خاصة وأن الكنعانين هم الأساس في وجود الأبجدية التي سرقها الإسرائليون وحرفوها وأوجددوا منها لغتهم العبرية.

نتالي الطويل: صراعنا مع إسرائيل أصبح صراع على التاريخ والتراث والحضارة

وتابعت: صراعنا مع الاحتلال الإسرائيلي تجاوز كونه صراع على الأرض وأصبح الآن صراع على التاريخ والتراث والحضارة، لافتة إلى أن الإسرائليين حينما يشاركون في أي معرض دولي يشاركون بالزي الفلسطيني والمأكولات والألحان والأغاني الفلسطينية ضمن سياستهم المستمرة في السطو على كل ما هو فلسطيني.

ووجهت رئيس جمعية وساطة للعمل الشبابي بدولة فلسطين الشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وللأمانة العامة للجامعة العربية لإحتضانها هذا المعرض الهام وتبنت فكرته ودعمتها، لافتة إلى ان المعرض يعتمد على سرد تاريخ فلسطين وعلى حقائق عملية وعلى لقى ونقوش نقشت قبل آلاف السنين.

إسرائل حاولت عرقلة إقامة المعرض والجامعة العربية دعمت فكرته بكل قوة

وأشارت أن كل تلك النقوش والكتابات التي سيتم عرضها في معرض نقوش فلسطين القديمة وكتاباتها، يقدم صورة طبق الأصل من اللقى والنقوش الأصلية بنسبة 99% من النقوش الأصلية التي صادرها الاحتلال وحرفها بطريقة تخدم مصالحة ورواياته، مشيرة إلا أنه كانت هناك محاولة إسرائيلية لعرقلة هذا المعرض حتى أن سلطات الاحتلال تحفظت على تلك النقوش والكتابات لمدة 12 يوما في محاولة منها لعرقلة إقامة هذا المعرض داخل الجامعة العربية، حتى تمكنا من الإفراج عنها ووصولها للقاهرة قبل ساعات من تنظيم المعرض.

وأضحت أنه سيتم تنظيم ندوة على هامش فعاليات المعرض حول "أهمية النقوش في فهم تاريخ فلسطين القديم والحديث"، في مقر الجامعة العربية سيتحدث فيها الدكتور درغام الفارس رئيس اللجنة العلمية لمشروع نقوش فلسطين القديمة، والدكتور عمر الغولي من المملكة الأردنية الهاشمية وهو أحد أبرز أساتذة اللغات القديمة، وأحد أبرز عمداء الكليات من دولة اليمن.