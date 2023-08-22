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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

أمطار مبكرة.. مركز المناخ يفجر مفاجأة عن حالة الطقس الساعات المقبلة

صدى البلد

كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ ، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وموعد انتهاء فصل الصيف رسميًا. 

 

انتهاء فصل الصيف

 

وقال فهيم خلال بيان له،  إن فصل الصيف سينتهي رسميًا خلال 30 يومًا، موضحًا أن الفترة الحالية وهي الثلث الأخير من شهر أغسطس تشهد بعض المناوشات نتيجة امتدادات غير اعتيادية لمنخفضي السودان الموسمي والهند الموسمي وهو مناخ مختلف عن الأيام الماضية.

وأوضح " رئيس مركز معلومات المناخ"  أن الفترة الحالية ستشهد مزيدًا من سيطرة مرتفع العروض الوسطى والذي يدفع بكتل هوائية شمالية تعمل على تلطيف الأجواء خاصة في الليل والصباح الباكر. 

وأكد فهيم، أن الفترة الحالية ستشهد انكسار  لحرارة الليل وزيادة فروق الحرارة بين النهار والليل، إضافة إلى زيادة رطوبة النهار مع ظهور السحب شمالًا وبداية مناوشات الأمطار المبكرة على مناطق متفرقة خاصة وسط وجنوب سيناء.

وأكد مستشار وزير الزراعة لشئون المناخ، أن الفترة الحالية ستشهد أيضًا زيادة  الندى الغزير صباحًا وبداية تكون الشبورة المائية على الوجه البحري مع زيادة سرعات الرياح نهارًا.
 

طقس حار

وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم الثلاثاء طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد
 

وأضافت الأرصاد أن الرياح تنشط على بعض المناطق ما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلاً، مع اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس لتكون سرعة الرياح من 50 إلى 65 كم/س، وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3.5 متر.

 

واستكملت هيئة الأرصاد أنه مع اقتراب فترات الليل يبدأ الشعور بانخفاض درجات الحرارة مرة أخرى ، خاصة في الليالي التي بها نشاط نسبي للرياح يقلل إحساس نسب الرطوبة في الطقس .

ونوهت أنه مع نهايات هذا الاسبوع تقل سرعات الرياح وبالتالي يكون الشعور بالرطوبة أكبر ، موضحة :" مفيش موجة حارة قادمة فقط ارتفاع طفيف وهدوء سرعات الرياح "  .

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 25 والعظمى 33

القاهرة: المحسوسة: 35

العاصمة الإدارية: الصغرى 25 والعظمى 33

العاصمة الإدارية: المحسوسة: 35

6 أكتوبر: الصغرى 24 والعظمى 34

6 أكتوبر: 36

بنها: الصغرى 24 والعظمى  33

بنها المحسوسة: 35

الإسكندرية: الصغرى 24 والعظمى 31

الإسكندرية: المحسوسة: 34

 

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