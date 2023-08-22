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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير التنفيذي للزمالك: المسئولية صعبة ولابد من تكاتف الجميع

صدى البلد

يرى اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي المدير التنفيذي لنادي الزمالك أن  المسؤولية صعبة  ولابد من تكاتف الجميع في الفترة المقبلة من أجل مصلحة النادي.
وشدد المدير التنفيذي للنادي على أن مصلحة الزمالك أولا والجميع سيبذل قصارى جهده من أجل خدمة النادي والنهوض به.

وكانت وزارة الشباب والرياضة أعلنت  أسماء اللجنة الثلاثية التي تدير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد استقالة مجلس الإدارة.

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة الإدارية المختصة قرارًا يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضى لإدارة النادي.

وتضم اللجنة  المكلفة  بتسيير شؤون نادي  الزمالك خلال الأيام المقبلة، كالتالي:

- اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي مديرا تنفيذيا.

- أحمد فؤاد الوطن مديرا ماليا.

- أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرا للنشاط الرياضي.

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