باحث لـ"الشاهد": 90% من ضحايا التنظيم الخاص للإخوان في الأربعينيات كانوا مصريين

قال الكاتب والباحث رفعت سيد أحمد متخصص في شؤون الحركات الإسلامية، إنّ الجماعة بدأت ممارسة العنف في النصف الثاني من ثلاثينيات القرن الماضي مع الجوالة ومنها، موضحًا: "بعض الأعمال التي يبدو ظاهرها خيري ودعوى باطنها يحمل بذرة العنف ورغبة العنف".

رفعت سيد: بعض المرشحون للرئاسة يريدون عودة الإخوان

وأضاف "أحمد"، في حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "الشاهد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "بعض المرشحين للرئاسة الآن يريدون عودة الإخوان من خلال بوابة الجمعيات الخيرية، ولكن الإخوان بدأت في منتصف الثلاثينيات العنفَ عبر الجوالة وأنشطة شبابية وأنشأت التنظيم الخاص".

وتابع الكاتب والباحث، أنّ الإخوان زعمت أن التنظيم الخاص يستهدف مقاومة الاحتلال الإنجليزي، ولكن الشاهد طيلة حقبة الأربعينيات أن 90% من ضحايا التنظيم الخاص للإخوان كانوا من المصريين، مثل أحمد ماهر رئيس الوزراء الأسبق والنقراشي باشا وبعض القضاة، حتى أعضاء في الإخوان اختلفوا مع بعض وارتكبوا القتل بحق بعض، فهم لا يتورعون عن العنف حتى فيما بينهم، لافتًا إلى أن بعض الباحثين ذهبوا إلى أن العنف بدأ في الجماعة مع حسن البنا مؤسس الجماعة في فترة صراعه مع أحمد السكري وبعض المؤسسين للجماعة.