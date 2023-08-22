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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس زد: انتقالي للفريق استغرق 3 أسابيع.. والمنافسة ستكون قوية مع علي لطفي

صدى البلد

قال عمرو حسام، حارس فريق زد، إن الفريق يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين، وسيكون موسما مميزا، موضحا: صفقة انتقالي للفريق تأخرت قليلا؛ بسبب المقابل المالي، لكنها تمت بعد 3 أسابيع.

وأضاف حارس زد، في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد، مع الإعلامي هاني حتحوت: "أشكر مجدي عبد العاطي وإدارة النادي على تمسكهم بي، ونتمنى أن نظهر بشكل جيد، ونشرف الكرة المصرية في الموسم القادم، خاصة أن الجميع ينتظرنا لتقديم أداء مميز الفترة القادمة".

وأوضح أن المنافسة مع علي لطفي ستكون قوية؛ لأنه حارس كبير، وله تاريخ، ويتواجد معنا “زيكا” وستكون المنافسة شريفة؛ لأن الهدف الأساسي هو المشاركة، وأتمنى أن يكون لي دور مع الفريق في الموسم القادم.

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