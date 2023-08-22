السماح لعدد من المواطنين باستكمال المباني بمدينة العريش

صدق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على استكمال المباني لعدد 10 من المواطنين في إطار إجراءات استكمال المباني ضمن الإجراءات القانونية .

ويهيب وكيل الوزارة اللواء اسامه احمد عَفش رئيس مدينة العريش، أنه على المذكورين اخطار مجلس مدينة العريش ( الإدارة الهندسيه ) عند بداية تنفيذ استكمال المباني .

طلب مباني:

كما يناشد رئيس مدينه العريش ، المواطنين عدم إقامة أو استكمال مبانٍ دون الرجوع لمجلس المدينة وتقديم طلب مبانٍ أو استكمال لمن لديه رخصه سارية .

ويهيب رئيس المدينة، بالمقاولين عدم الشروع بالمباني لأي مواطن دون وجود تصريح أو إذن استكمال من مجلس المدينة بالمباني .

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