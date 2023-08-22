شاب مختل ينهي حياة «جرو» بطريقة مروعة في الصين.. ماذا حدث؟

في حادث أثار غضبا بمواقع التواصل الاجتماعي في الصين، أقدم شاب مختل عقليا، على معاملة “جرو صغير” بقسوة شديدة، حيث ألقى به من أعلى مبنى شاهق؛ ليسقط ميتا في الحال.

وعلى إثر هذه الواقعة المؤلمة؛ ألقت قوات الشرطة الصينية، القبض على الشاب الذي أقدم على تلك الواقعة، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

شاب مختل ينهي حياة جرو بطريقة مروعة بالصين

واوضحت الصحيفة ان الشاب البالغ من العمر 22 عامًا ، المعروف باسم وانغ، قرر أنه سيكون من التسلية ارتكاب الأفعال الشنيعة، والتي تضمنت تهديد جرو من فصيل كورجي بسلاح أبيض، وتصوير هذه الأفعال عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني Douyin.

ويوضح مقطع الفيديو المتداول، الشاب وهو يهدد الجرو ذو اللونين الأبيض والأسود، بسلاح أبيض كبير، قبل أن يلقى به في النهاية، من أعلى مبنى شاهق؛ لينهي حياته بأسلوب قاسٍ.

لجدير بالذكر لأن هذه الواقعة المروعة، وقعت في أحد المبنىاني في تشوجي، بمقاطعة تشجيانغ، شرقي الصين.