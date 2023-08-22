أخبار مصر على مدار 24ساعة.. "النجم الساطع".. 40 عاما من التعاون الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن

أخبار مصر.. تُصف العلاقات المصرية الأمريكية بأنها ذات طابع إستراتيجي كما تؤكد واشنطن دائمًا، موضحة أيضًا أن القاهرة هي الحليف الأهم لها في منطقة الشرق الأوسط .. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

النجم الساطع.. أضخم تدريب عسكري تنفذه القاهرة وواشنطن |ما هدفه ؟

تدريبات النجم الساطع.. تُصف العلاقات المصرية الأمريكية بأنها علاقات ذات طابع إستراتيجي كما تؤكد واشنطن دائمًا، موضحة أيضًا أن القاهرة هي الحليف الأهم لها في منطقة الشرق الأوسط.

أمطار مبكرة.. مركز المناخ يفجر مفاجأة عن حالة الطقس الساعات المقبلة

كشف الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات المناخ ، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وموعد انتهاء فصل الصيف رسميًا.

رئيس الوزراء يتابع إجراءات دعم الصناعة المصرية وزيادة الصادرات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ بشأن متابعة إجراءات دعم الصناعة المصرية، والعمل على زيادة الصادرات للأسواق الخارجية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

حقيقة وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع بعض الجنسيات من الحصول على تأشيرة

نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي تقريراً يزعم وضع إجراءات جديدة لدخول مصر تمنع مواطني عدد من الدول من الحصول على تأشيرة عند الوصول وإلزامهم باستخراج تأشيرة مسبقة من السفارة المصرية التابعة لدولهم أو التقديم على تأشيرة سياحية إلكترونياً عبر بوابة الحكومة المصرية.

كما انفرد صدى البلد .. النفي والتحفظ يتصدر المشهد بشأن المصرف المتحد

كما انفرد صدى البلد بالأمس بأن التحفظ والنفى يتصدران ما تردد بشأن اعتزام 3 بنوك عاملة بمصر اجراءات الفحص النافى للجهالة على المصرف المتحد التابع للبنك المركزى المصرى .

البابا تواضروس من المجر: نعيش مع إخوتنا المسلمين في محبة ووحدة وطنية

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أننا نعيش في بلادنا مصر مع إخوتنا المسلمين، وهم الأغلبية، في محبة وانسجام ووحدة وطنية ينظر كلٌ منا للآخر باحترام، ونعمل معًا من أجل بناء وتنمية وخدمة كل إنسان، لافتا إلى أن العالم امتلأ بالحروب والنزاعات والعنف والإرهاب، وتزايدت أعداد اللاجئين والنازحين والمشردين والمتعبين وهذا يزيد مسؤوليتنا نحو الإنسانية، كما يقول الكتاب المقدس "أَسْنِدُوا الضُّعَفَاءَ".

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

إشادة أمريكية بالإجراءات الأمنية المطبقة في المطارات المصرية.. صور

التقى الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني بوفد إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية برئاسة السيدة ديبى سجوين مساعد مفوض الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بمقر سلطة الطيران المدنى بالقاهرة، حيث تم مناقشة البرامج التدريبية المشتركة في مجال أمن الطيران وحماية الحدود و السياسات الجمركية .

الكنيسة تحتفل بذكرى نياحة الأرشيدياكون حبيب جرجس مؤسس مدارس الأحد

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الاثنين بتذكار نياحة أحد القديسين المعاصرين وهو الأرشيدياكون حبيب جرجس، المولود في القاهرة عام 1876، وهو سليل عائلة قبطية مشهورة في بلدة ”أولاد إلياس، مركز صدفا، محافظة أسيوط“، ومن أبناء هذه الأسرة آباء كهنة ورهبان وعلماء في القاهرة وبلدة أولاد إلياس وغيرها.

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات في مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

حيث يكون اليأس أحضر الأمل.. رسائل البابا تواضروس إلى الإنسانية من المجر

وجه قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية رسائل مهمة إلى الإنسانية، خلال تسلمه درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر الكاثوليكية، في احتفالية كبرى في مقر الجامعة بالعاصمة المجرية بودابست.

موعد اكتشاف مومياء الملكة نفرتيتي.. أسرار جديدة

ما تزال تشكل مومياء الملكة نفرتيتي سرًا لا يعرفه حتى الآن إلا القليل.. “نفرتيتي” تلك الأنثى ذائعة الصيت بجمالها، قصة تروي ظمأ محبي الجمال زوجة الملك العظيم اخناتون، وقصة رائعة من تقلدتها نفرتيتى لتحصد كلمات رائعة أبرزها لم تشتهر ملكة في التاريخ بجمالها ولا نفوذها ودورها الهام في تاريخ مصر القديمة.

14 مليار|عباس شراقي يكشف عن تطور جديد في الملء الرابع لسد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن منسوب بحيرة سد النهضة قد وصل إلى 616 متر فوق سطح البحر بعد تخزين نحو 14 مليار م3 من التخزين الرابع الذى بدأ 14 يوليو الماضي، ليصبح إجمالى التخزين حوالى 31 مليار م3، ومن المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى النصف الأول من سبتمبر المقبل، طبقاً لارتفاع الممر الأوسط الذى يتراوح بين 621 - 625 م، وكمية تخزين بين 20 - 24 مليار م3.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بعد شكوى مواطن.. وزير النقل يوجه بتحويل آخر عربة بقطار الصعيد إلى بوفيه

أصدرت وزارة النقل بياناً إعلاميا اليوم بشأن الفيديو الذي تم رصده لشكوى مواطن من قيام أحد عاملي البوفيهات بوضع أدوات البوفيه على ارضية قطار رقم 890 درجة ثالثة مكيفة المتجه من القاهرة إلى سوهاج وذلك في المنطقة بين عربتين من عربات القطار.

السكك الحديدية تحيل عمال للتحقيق لتناولهم الطعام على إحدى بوابات المرور الإلكترونية

أصدرت وزارة النقل ، بياناً إعلاميا اليوم بخصوص الصورة التي تم تداولها عبر عدد من صفحات وسائل التواصل الإجتماعي، بشأن قيام بعض العاملين بمحطة رمسيس للسكك الحديدية بتناول الطعام على إحدى بوابات المرور الإلكترونية داخل صالة المحطة.

رئيس الوزراء: دفع العمل بمدينة الأثاث بدمياط للاستفادة من مزاياها التنافسية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة سير العمل بمدينة الأثاث بدمياط وسبل الاستفادة من المزايا التنافسية للمدينة، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء حازم هدهود، المشرف على مدينة الأثاث بدمياط.

البنك الأهلي الكويتي - مصر ينفي ما تردد حول صفقة الاستحواذ على المصرف المتحد

نفي البنك الأهلي الكويتي – مصر، ما تم تداوله من معلومات بشأن تقدمه لبدء إجراءات الفحص النافي للجهالة ضمن صفقة الاستحواذ على المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري، وأن الخبر المتداول لا صحة له تماماً.