متناقضات العالم الافتراضي.. كتاب جديد يرصد تناقض الأشخاص في استخدام مواقع التواصل

يصدر الكاتب الروائي بسام حمدان خلال الأيام القليلة كتابه الجديد تحت "متناقضات العالم الافتراضي" والذي يسلط فيه الضوء على متناقضات الأشخاص بشكل عام في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي “سوشيال ميديا” وعدم اتساقها مع أفكارهم على أرض الواقع.

وحرص الكاتب الروائي بسام حمدان على سرد وقائع حقيقية من حياتنا اليومية وتسليط الضوء كم المتناقضات بين العالم الافتراضي والعالم الحقيقي أو ما يحدث في أرض الواقع واستغرق الكاتب نحو 10 شهور قبل ظهوره إلى النور وطرحه بالأسواق.

كتاب "متناقضات العالم الافتراضي".. يرصد رحلة الكاتب مع الفكر والواقع الذي نعيشه بشكل عام وساخر، حيث يحتاج إلى التأني في الفهم والبحث.

بسام حمدان، كاتب وروائي، له أعمال كثيرة، فقد أبدع أكثر من عشرين رواية، فضلًاً عن القصص القصيرة والدراسات.