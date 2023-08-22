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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 463 كجم مواد مخدرة و57 سلاحا ناريا في حملات أمنية بدمياط

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من ضبط 463 كجم من المواد المخدرة، و57 سلاحا ناريا، في حملات أمنية بدمياط.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن زعم صاحب الحساب قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة، وترويع المواطنين بالمنطقة محل سكنه بدمياط.

وبالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بعدة حملات أمنية بالمنطقة محل الشكوى خلال الآونة الأخيرة، أسفرت جهودها عن ضبط 90 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 166,250 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 174 كيلو جراما، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 9,363 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 500, 122 كجم، وكمية من مخدر الأفيون، و140 قرص مخدر، و57 قطعة سلاح ناري، وعدد من الطلقات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.. وجاري استمرار الحملات لاحكام السيطرة الأمنية، وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام. 

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