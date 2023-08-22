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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب ينوي تسليم نفسه إلى سلطات سجن مقاطعة فولتون

ترامب
ترامب

أفادت تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم الثلاثاء، باعتزام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تسليم نفسه إلى السلطات في سجن مقاطعة فولتون يوم الخميس.
 

ووفقًا لتقرير لشبكة "سي إن إن" نقلاً عن مصدرين مطلعين على المسألة، سيسلم ترامب نفسه إلى السلطات كجزء من التهم الموجهة إليه من قبل المدعي العام في المقاطعة والتي تتعلق بمحاولات مزعومة لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

وقد تم التفاوض على تاريخ تسليم ترامب نفسه مع مكتب المدعي العام بشأن الضمانات المالية وشروط الإفراج، وفقًا للتقرير.


وفي وقت سابق، يوم الاثنين، قضت المحكمة بكفالة قدرها 200 ألف دولار لترامب ومنعته من التحدث مع المشتركين معه في القضية والشهود حول القضية.
 

ومع تزايد الضغوط القانونية والتحقيقات التي تلاحقه، يواجه ترامب تهمًا تتعلق بمحاولاته لتغيير نتائج الانتخابات وأحداث الانقلاب في الكابيتول يوم 6 يناير/كانون الثاني 2021.

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