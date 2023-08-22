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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة التونسية تكرم الفنانين المشاركين بالحفل الخيري لصالح متضرري طبرقة

صدى البلد

كرمت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية حياة قطاط القرمازي، الفنانين المشاركين في الحفل الفني التضامني "التوانسة الكل مع طبرقة"، الذي نُظم بمسرح قرطاج الأثري، بمشاركة كل من صابر الرباعي ولطيفة العرفاوي ونوال غشام ومحمد الجبالي وغازي العيادي.

وقدمت الوزيرة الشكر لكل المساهمين في تنفيذ هذه المبادرة من فنانين لدورهم في مد جسور التضامن والتفاعل عبر الفن نحو أبناء طبرقة، والذين كانوا ضحايا الحريق الذي اندلع في يوليو الماضي بعدد من المناطق من ولاية جندوبة.

وأشارت إلى الدور الكبير الذي يلعبه المثقف والفنان في التعريف بأهمية التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع في مثل هذه المواقف والمناسبات.
 

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