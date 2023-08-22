نيوزيلندا تتجه لـ تغيير الحكومة بعد انتخابات أكتوبر

كشف استطلاع جديد، عن أن نيوزيلندا تتجه نحو تغيير الحكومة بعد انتخابات أكتوبر، أظهر أن الحزب الوطني المعارض وشريكه المحتمل في الائتلاف ACT يحصلان على 50٪ من الأصوات.

ويتوقع أحدث استطلاع للرأي أجرته قناة 1نيوز فيريان ونشر في وقت متأخر من يوم الاثنين، فوز كتلة يمين الوسط للحزب الوطني وحزب ACT بـ 65 مقعدا.

وحصلت كتلة يسار الوسط، التي تضم حزب العمال الحاكم وحزب الخضر، على 52 مقعدا، وهو أقل بكثير من الأعداد المطلوبة للبقاء في السلطة. أما حزب العمال، الذي حصل على دعم بنسبة 29% فقط، فقد أصبح الآن عند أدنى مستوى له منذ ست سنوات.

وتحتاج الأحزاب إلى 61 مقعدا للحصول على الأغلبية في مجلس النواب النيوزيلندي المؤلف من 120 مقعدا.

وبعد أقل من شهرين من الانتخابات، تضيق الفجوة بين المرشحين لمنصب رئيس الوزراء. ويسجل رئيس الوزراء الحالي كريس هيبكنز تأييدًا بنسبة 21%، بانخفاض 3 نقاط، بينما يحظى الزعيم الوطني كريستوفر لوكسون بدعم 20% دون تغيير.

وأظهر الاستطلاع حصول الحزب الصغير 'نيوزيلندا أولاً' على 4%، وهو ما لا يزال أقل من عتبة القدرة على العودة إلى البرلمان دون انتخاب مرشح.

تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 12 إلى 16 أغسطس، وتم استطلاع آراء 1002 ناخب عبر الهاتف المحمول والإنترنت واستخدام اللوحات الإلكترونية.