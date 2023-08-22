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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميدفيديف ينصح أوروبا بعدم الانجراف في دعمها لأوكرانيا

ميدفيديف
ميدفيديف

علق نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، على كلام وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي وصفت قرارا اتخذه الغرب بتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16 بأنه جاء في 'يوم جيد لأوكرانيا' ولأوروبا.

وفي تعليقه على القرار الذي اتخذه الغرب بتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز إف-16، نصح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أوروبا بعدم الانجراف في 'ألعاب الطائرات اللعبة'.

وتعليقا على تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التي وصفتها بأنها 'يوم جيد لأوكرانيا' وأوروبا، كتب ميدفيديف على تيليجرام: 'آه، لا تنجرفوا كثيرًا في ألعاب الطائرات في صندوق الرمل الخاص بكم، يا أطفال. لئلا 'اليوم الجيد' القادم لأوروبا قد يصبح يومها الأخير.'

وأرفق بالمنشور صورة لطائرة ألمانية نازية أسقطت.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق إنه تم التوصل إلى 'اتفاق اختراق' بشأن توريد 42 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 من هولندا. 

وبصرف النظر عن ذلك، أعلنت الدنمارك أيضًا عن خطط لنقل 19 طائرة من طراز F-16 إلى أوكرانيا، على أن تتسلم كييف 6 منها قبل نهاية هذا العام. 

وتمتلك الدنمارك حوالي 30 طائرة مقاتلة من طراز F-16 سيتم إخراجها من الخدمة عندما تتحول البلاد إلى طائرة F-35 الأكثر حداثة، فيما تمتلك القوات الجوية الهولندية 42 طائرة من هذا النوع.

وقد أعلنت الدنمارك وهولندا بالفعل عن خطط لتدريب الطيارين الأوكراني بمساعدة 9 دول أخرى.

الاتحاد الروسي الأمن الروسي الخارجية الالمانية آنالينا بيربوك أوكرانيا وأوروبا ديمتري ميدفيديف

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